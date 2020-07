Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. Juli 2020

Georg Ratzinger gestorben Der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI., Georg Ratzinger, ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren in Regensburg. Georg Ratzinger war Priester und Kirchenmusiker. Bis 1994 war er drei Jahrzehnte lang Domkapellmeister und Leiter der Regensburger Domspatzen.

Unruhen in Äthiopien nach dem Tod eines Sängers In Äthiopien sind bei Protesten nach der Ermordung des prominenten Sängers und Aktivisten, Hachalu Hundessa, mindestens 59 Menschen getötet worden. Hundessa war am Montagabend in der Hauptstadt Addis Abeba erschossen worden. Er gehörte den Oromo, der größten Volksgruppe in Äthiopien, an.

Koalition will Verlage mit 220 Millionen Euro fördern Die Koalitionsfraktionen aus Union und SPD wollen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Deutschland in den kommenden Jahren mit maximal 220 Millionen Euro fördern. Das geht aus einem Entwurf der Fraktionen für den zweiten Nachtragshaushalt 2020 hervor, der am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen wurde, wie die CDU-Fraktion mitteilte. Am Donnerstag befasst sich der Bundestag damit. Für dieses Jahr sieht der Entwurf 20 Millionen Euro vor und in den Folgejahren insgesamt 200 Millionen Euro. Die Mittel sollen helfen, um den Erhalt der Medienvielfalt und -verbreitung in Deutschland zu sichern und den Journalismus zu stärken.