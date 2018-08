Kulturnachrichten

Freitag, 10. August 2018

Georg Quander wird neuer Leiter in Rheinsberg Kammeroper erhält erfahrenen Kulturmanager Am kommenden Dienstag wird Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch Georg Quander in Potsdam als neuen künstlerischer Direktor der Kammeroper und Musikakademie Rheinsberg vorstellen. Das teilte die Staatskanzlei mit.

Der 67-Jährige war von 1991 bis 2002 Intendant der Berliner Staatsoper und von 2005 bis 2013 Kulturdezernent in Köln. In Quanders Amtszeit fiel die Rettung wertvoller historischer Dokumente nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs beim U-Bahn-Bau im Jahr 2009. Quander wird in Rheinsberg Nachfolger von Frank Matthus. Da das Festival und die Musikakademie bereits 2014 unter dem Dach der Musikkultur Rheinsberg zusammengefasst wurden, übernimmt der 67-Jährige die künstlerische Leitung beider Institutionen.

Museum über Kalten Krieg in Berlin geplant Kultursenator bekräftigt Notwendigkeit für Bau eines Erinnerungsortes Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat den Willen des Senats unterstrichen, ein Museum über die Zeit der deutschen Teilung aufzubauen. "In Berlin fanden sich - wie unter einem Brennglas gebündelt - alle Folgen des Kalten Krieges, der Konfrontation zweiter Ideologien, zweier Mächte, zweier Systeme", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dass dadurch Familien zerrissen und Biografien zerstört wurden müsse vermittelt und weitergegeben werden, damit kommende Generationen aus der Geschichte lernen könnten. Als Kristallisationspunkt des Kalten Krieges sei Berlin der richtige Ort für ein solches öffentliches Museum, so Lederer. Entstehen soll der im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün vereinbarte "Bildungs- und Erinnerungsort" am früheren Grenzkontrollpunkt Checkpoint Charlie. Der Senat vereinbarte mit einem Investor, in einem geplanten Bürogebäude 3000 Quadratmeter Fläche für das Museum zu schaffen. Wann das Museum gebaut und eröffnet wird, ist noch offen.

Umbau von Berlins Hohenzollerngruft kann beginnen Auftragsvergabe des Doms ist entschieden Nach dem Ende des Verfahrens zur Auswahl eines Architketen kann die Hohenzollerngruft im Berliner Dom saniert werden. Das Projekt mit den Gräbern der Preußenkönige werde das Architekturbüro BASD Schlotter realisieren, das das Vergabeverfahren gewonnen habe, teilten die Verantwortlichen des Berliner Doms mit. Im Keller des Doms befinden sich rund 100 Grabstätten der Hohenzollerndynastie, darunter auch das Grab des ersten Preußenkönigs Friedrich I. Die Särge seien in einem schlechten Zustand, der düstere Keller mit einer schmalen Zugangstreppe erinnere eher an ein Parkhaus als an einen würdevollen Ort, sagte Domsprecherin Svenja Pelzel. Man plane kein Gruftmuseum, das Informationsangebot und die Särge sollen deutlich getrennt werden. Ab Mitte 2019 sollen die auf 2 Jahre veranschlagten Arbeiten beginnen. Die Kosten für die auf rund 17 Millionen Euro veranschlagte Sanierung werden vom Bund, dem Land Berlin und zu zehn Prozent von der Domgemeinde getragen.

Ermittlungen gegen documenta eingestellt Kein Tatverdacht der Verantwortlichen wegen Untreue Die Staatsanwaltschaft Kassel hat das Ermittlungsverfahren gegen die ehemalige Geschäftsführerin der documenta, Annette Kulenkampff, eingestellt. Nach Prüfung der Vorwürfe gegen sie und den Künstlerischen Leiter gebe es keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten. Die Kunstausstellung documenta 14 hatte im vergangenen Jahr erstmals ein Konzept zweier Ausstellungsorte in Kassel und Athen gewählt. Die der Geschäftsführung angelasteten Vertragsabschlüsse die zu einer Budgetüberschreitung mit einem Defizit von 5,4 Millionen Euro erzielt geführt hatten, hätten der Kunstausstellung zu einem größtmöglichen Erfolg verholfen. Bei Einsparungen hätte mit einem Besucherrückgang und größeren Verlusten gerechnet werden müssen. Es sei darum gegangen, die Reputation der documenta insgesamt als die bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst zu bewahren, so das Fazit der Staatsanwaltschaft.

Kunstfestival Ruhrtriennale hat begonnen Kernthemen sind Migration und Vertreibung Unter Beteiligung von 17 Spielstätten in Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund und weiteren Städten Nordrhein-Westfalens hat am Donnerstag Abend die Ruhrtriennale begonnen. Das Festival bietet Konzerte, Ausstellungen, Film- und Theatervorführungen sowie Tanzdarbietungen. Themenschwerpunkte des Festivals unter der Leitung der neuen Intendantin Stefanie Carp sind u.a. Migration und Vertreibung. Unter dem Titel "Zwischenzeit" umfasst die Ruhrtriennale 33 Produktionen und Projekte, darunter 20 Eigen- und Koproduktionen sowie 16 Uraufführungen, Neuinszenierungen, Europa- und Deutschlandpremieren. Am Kunstfestival mit 120 Veranstaltungen bis zum 23. September sind mehr als 920 Künstler aus rund 30 Ländern beteiligt. Die Aufführungsorte sind zum großen Teil in ehemaligen Industrieanlagen des Ruhrgebietes.

Umfrage ergibt ungewisse Zukunft für Printmedien Roboterjournalismus findet wenig Unterstützung Nach einer Studie im Auftrag der Initiative nextMedia.Hamburg glauben nur wenige Menschen, dass Printmedien im Laufe der nächsten 10 Jahre bedeutungslos werden. Nur 9 Prozent gingen davon aus, dass gedruckte Zeitungen dann "tot sind". Allerdings rechneten auch nur rund ein Sechstel der Befragten fest damit, dass es in zehn Jahren überhaupt noch Printmedien geben werde. Laut Studie schätzt die Hälfte, dass für sie auch dann noch Tages- und Wochenzeitungen relevant sein werden. Ablehnend reagierten fast alle Befragten auf Entwicklungen in der Medienbranche wie den Roboterjournalismus, bei dem Texte, nicht von Journalisten, sondern von Computerprogrammen geschrieben werden. 3 Prozent halten automatisierte Nachrichten für sinnvoll und nur 18 Prozent der Befragten diese Art der Nachrichten für glaubwürdig. Rund 1000 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren waren zwischen dem 17. und 24. Mai online befragt worden.