Kulturnachrichten

Samstag, 2. November 2019

Georg-Büchner-Preis für Lukas Bärfuss Dem Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss wird am Abend der Georg-Büchner-Preis 2019 verliehen. Bärfuss sei einer der herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, so die Jury zur Begründung. Sie lobte den Schweizer unter anderem für seine "distinkte und dennoch rätselhafte Bildersprache, sein politisches Krisenbewusstsein, die psychologische Sensibilität und seinen Wille zur Wahrhaftigkeit". Die Laudatio wird die Dramaturgin Judith Gerstenberg halten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hatte Bärfuss im Juli als Preisträger bekannt gegeben. "In dieser Reihe zu stehen, ist absolut bewegend und berührt mich sehr", sagte Bärfuss damals in einer ersten Reaktion. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

"Charlie Hebdo"-Zeichnerin verteidigt Religionenskritik Eine Zeichnerin des Pariser Satiremagazins "Charlie Hebdo" hat Religionskritik in ihrem Blatt verteidigt. "Wir haben die katholische Religion kritisiert, wir kritisieren den Islam, wir kritisieren Buddhisten dafür, die Rohingya angegriffen zu haben", sagte "Coco" dem Sender Franceinfo. Man nehme sich das Recht, Religion zu kritisieren, wie man es immer getan habe. Die Redaktion nimmt erstmals seit dem Anschlag im Januar 2015 wieder an einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung beim "Weltforum für Demokratie" in Straßburg teil. Politische Karikaturen seien in Gefahr, sagte Coco. Die Zeichnerin verwies auf die Entscheidung der US-Zeitung "New York Times", ihre politischen Karikaturen in der internationalen Ausgabe komplett einzustellen. Am 7. Januar 2015 waren zwei Islamisten in die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" eingedrungen und hatten dort zwölf Menschen getötet, unter ihnen mehrere bekannte Zeichner des Blattes.

USA fürchtet Spionage durch China mit App TikTok Nach dem Huawei-Konzern nimmt die US-Regierung nun offenbar auch die chinesische Video-App TikTok unter die Lupe. Ein Regierungsgremium solle prüfen, ob die insbesondere wegen ihrer Karaokevideos beliebte App Daten an die chinesischen Behörden weiterleite. Das berichtet die "New York Times". US-Parlamentarier hatten den Geheimdienst vor einer "potentiellen Gegenspionagegefahr durch mehr als 110 Millionen Downloads allein in den USA" gewarnt. TikTok hat versichert, dass es nicht durch die chinesische Regierung beeinflusst werde. Die US-Regierung hat auch schon das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei als Sicherheitsrisiko für die Vereinigten Staaten eingestuft. Sie wirft dem Konzern Sabotage und Spionage für die chinesische Regierung vor. Huawei weist die Vorwürfe zurück.

Über 900 Medienschaffende in zehn Jahren getötet Mehr als 900 Medienschaffende sind in den vergangenen zehn Jahren weltweit wegen ihres Berufs getötet worden. Das teilt die Organisation Reporter ohne Grenzen am heutigen internationalen Tag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten mit. Die meisten Reporter stürben nicht in Kriegsgebieten, sondern in Ländern wie Mexiko, Kolumbien, Indien und den Philippinen. Sie hätten über organisierte Kriminalität, Korruption, Machtmissbrauch oder Menschenrechtsverletzungen berichtet. Mehr als 90 Prozent dieser Verbrechen seien weltweit ungestraft geblieben. Reporter ohne Grenzen erneuerte die Forderung nach der Einsetzung eines UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten. Er müsse direkt dem UN-Generalsekretär unterstehen und die Befugnis zu eigenständigen Untersuchungen haben, wenn Staaten nach Gewalttaten gegen Medienschaffende nicht ermittelten.

"Unwort"-Vorschläge rückt Klimadebatte in Fokus Nach den Themen Migration und Flüchtlingspolitik rücken zunehmend Begriffe zur Klimadebatte in den Fokus beim "Unwort des Jahres". Dazu zählten etwa „Ökoterrorismus“, „Ökodiktatur“oder „Verschmutzungsrechte“, aber auch „CO2-Jünger“ oder „Klimakirche“, sagte die Sprecherin der Jury, Nina Janich, der Deutschen Presse-Agentur. Das spiegele die politische Debatte wider. Bislang gebe es aber noch relativ wenig Vorschläge. Das "Unwort des Jahres 2019" wird am 14. Januar in Darmstadt bekanntgegeben. Vorschläge können noch bis Ende des Jahres eingereicht werden.

Rabbiner Teichtal warnt vor Vertrauensverlust in Politik Der Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal warnt vor einem sinkenden Vertrauen von Juden in die deutsche Politik. Das sagte er in einem Interview der Zeitung "Welt". Er forderte die Politik auf, Gesetze so zu gestalten, dass sich die Menschen vom Rechtsstaat auch tatsächlich geschützt fühlten. Man müsse auch mehr im Bildungsbereich tun. Viele Lehrer wüssten nicht, wie sie mit Antisemitismus an der Schule umgehen sollten, sagte Teichtal. Prävention sei wichtig, denn bei Kindern könne man noch viel bewirken. Oft fehle es in der Gesellschaft an Zivilcourage, beklagte der Rabbiner. Zwar sei die Mehrheit für Toleranz und ein jüdisches Leben in Deutschland. Aber die Frage sei, ob die Menschen auch bereit seien aufzustehen, wenn es darauf ankomme.

Geldsorgen bei Gedenkstätten an früherer DDR-Grenze Viele der Gedenkstätten und Museen an der früheren innerdeutschen Grenze haben mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA und beruft sich dabei auf die Forschungsgruppe "Grenzgeschichte" an der Universität Hannover. Viele der Einrichtungen seien nach der Wende von Ehrenamtlichen gegründet worden. Die finanzielle Ausstattung sei deswegen gering, oft fehle der Nachwuchs, beschreibt ein Mitarbeiter der Forschungsgruppe die aktuelle Lage. Insgesamt gibt es den Angaben zufolge rund 900 Museen und Gedenkorte an der früheren deutsch-deutschen Grenze. Besonders für die jüngere Generation seien diese wichtig, teilte die Forschungsgruppe mit. Nur so könnten beispielsweise Überbleibsel der Teilung wie alte Wachtürme in den richtigen Kontext gestellt werden.