Kulturnachrichten

Sonntag, 1. November 2020

Georg-Büchner-Preis an Elke Erb verliehen Die Schriftstellerin und Übersetzerin Elke Erb hat in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis 2020 erhalten. Die 82-Jährige werde mit der 50.000 Euro dotierten Auszeichnung für ihr "unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk" geehrt, begründete die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung die Ehrung. Erbs poetischer Sachverstand, der sich auch in ihrer reichen übersetzerischen Arbeit zeige, habe mehrere Generationen von Dichterinnen und Dichtern in Ost und West beeinflusst. Der Georg-Büchner-Preis gilt als bedeutendste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum.

Madeleine Albright und Igor Levit geehrt Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine K. Albright und der Pianist Igor Levit sind mit dem "Preis für Verständigung und Toleranz" des Jüdischen Museums Berlin geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden am Abend in Berlin von Museumsdirektorin Hetty Berg verliehen, wie das Museum mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie fand die Festveranstaltung in diesem Jahr ohne Gäste statt und wurde live aus dem Glashof des Museums gestreamt. Albright erhalte den Preis für ihr leidenschaftliches Engagement, ihre politische Weitsicht und ihre streitbare Stimme, hieß es zur Begründung. Der Pianist Igor Levit positioniere sich mit mutigen Stellungnahmen klar gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit. Den "Preis für Verständigung und Toleranz" gibt es seit 2002. Zu den Trägern gehören der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily, die Verlegerin Friede Springer, der Sammler und Mäzen Heinz Berggruen, der ungarische Literaturnobelpreisträger Imre Kertész und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Richterin stoppt US-Pläne für Aus von Tiktok Eine Richterin im Bundesstaat Pennsylvania hat eine Anordnung des US-Handelsministeriums ausgesetzt, die das komplette Aus für Tiktok in den USA zum 12. November bedeutet hätte. Zuvor hatte bereits ein Richter in Washington den für Ende September geplanten Download-Stopp für die Tiktok-App ebenfalls ausgesetzt. Die US-Regierung hatte Berufung eingelegt. Tiktok gehört dem chinesischen Konzern Bytedance. US-Präsident Donald Trump bezeichnet die App als Sicherheitsrisiko, weil chinesische Behörden über sie an Daten von US-Bürgern kommen könnten. Er will erzwingen, dass zumindest das US-Geschäft von Tiktok unter Kontrolle amerikanischer Besitzer kommt.