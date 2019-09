Kulturnachrichten

Sonntag, 8. September 2019

Georg Baselitz präsentiert neues Werk in Weimar Ein monumentales Doppelporträt von Georg Baselitz ist am Samstag zum Abschluss des Kunstfests Weimar erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. "Immer noch unterwegs" aus dem Jahr 2014 zeigt zwei großformatige Figuren auf schwarzem Grund. Das drei mal vier Meter große Werk ist eine Neubearbeitung von Baselitz' früherem Gemälde "Die großen Freunde" (1965), wie der Kunsthistoriker Siegfried Gohr erläuterte. Baselitz selbst hat es Veranstalterangaben zufolge als "eines seiner Hauptwerke der jüngeren Vergangenheit" bezeichnet. Der Opernsänger Matthias Goerne (52) setzte das Gemälde mit Liedern unter anderem von Alban Berg und Hanns Eisler in Szene.

Baselitz ist einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler. Seine berühmten Bilder sind häufig monumental, Provokation war oft sein Programm.

Rapper Kollegah auf Schadenersatz verklagt Eine Dresdner Online-Handelsfirma hat den Rapper Kollegah auf 250.000 Euro Schadenersatz verklagt. Das Düsseldorfer Landgericht will den Streit am kommenden Mittwoch verhandeln. Das Unternehmen habe mit Kollegah alias Felix Blume einen Lizenzvertrag abgeschlossen und Produkte für dessen Marke "Deus Maximus" vertrieben, argumentiert die Klägerin. Im Gegenzug habe Kollegah die Produkte beworben. Ende 2017 habe er die Werbung auf seinen Social-Media-Kanälen eingestellt und im Januar 2018 ein anderes Unternehmen unterstützt, das Produkte mit der Marke verkauft habe. Die Dresdner Firma ist nach eigenen Angaben deswegen auf ihrer Ware sitzengeblieben. Es sei eine Kündigungsfrist von acht Monaten vereinbart gewesen, die Kollegah nicht eingehalten habe. Kollegah und seine Anwälte bestreiten dies. Die Zusammenarbeit sei einvernehmlich beendet worden; eine entsprechende Kündigungsfrist habe nicht existiert.

Merkel hebt Rolle der Frauen in der Bauhaus-Geschichte hervor Bundeskanzlerin Merkel hat am Mittag das neue Bauhaus-Museum in Dessau eröffnet. Sie sehe die Entstehung der weltweit stilprägenden Design-Schule im Rahmen der wichtigsten politischen und sozialen Entwicklungen vor einhundert Jahren, sagte die CDU-Politikerin. Die Geschichte des Bauhauses sei auch eine Geschichte beeindruckender Bauhaus-Frauen. Zwar hätten sie sich oft in bestimmte Bereiche hineingedrängt gefühlt, zum Beispiel in die Weberei - diese sei aber "zu einer der profitabelsten Geschäftszweige des Bauhauses" geworden, sagte die Kanzlerin. "Trotz Diskriminierung erbrachten die Bauhäuslerinnen große Leistungen in der Reformpädagogik, Möbelgestaltung, Fotografie und anderen Bereichen." Merkel würdigte das neue Museum als Ort der Erinnerung an ein "gutes Stück deutscher Geschichte". Nach wie vor spüre man die "Faszination des Projektes Bauhaus". Seine Ideen beeinflussten bis heute die Art, wie man baue, wohne und gestalte.

Bauhaus Museum Dessau wird mit Festakt eröffnet Mit einem Festakt wird heute das neue Bauhaus Museum in Dessau eröffnet. Dazu wird auch Bundeskanzlerin Merkel erwartet. Das vor 100 Jahren gegründete Bauhaus gilt bis heute mit seinen Bauten, Entwürfen oder Alltagsprodukten weltweit als Ikone der Moderne. Dessau besitzt nach eigenen Angaben mit rund 49.000 katalogisierten Stücken die nach Berlin weltweit zweitgrößte Sammlung. In dem rund 28,5 Millionen Euro teuren Museumsneubau wird in einer Ausstellung die Besonderheit der Schule und deren Zeit dargestellt. Unter dem Motto "Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung" sind unter anderem Einrichtungsgegenstände zu sehen. Das Bauhaus wurde 1919 in Weimar gegründet. Unter politischem Druck zog die Hochschule 1925 nach Dessau um, 1932 schließlich nach Berlin.

"Joker" gewinnt Goldenen Löwen in Venedig In Venedig sind am Abend die 76. Internationalen Filmfestspiele mit den Preisverleihungen zuende gegangen. Der Goldene Löwe ging an den Psychothriller "Joker" des US-Amerikaners Todd Phillips. Das von Comics inspirierte Werk erzählt, wie aus einem psychisch kranken Mann der Bösewicht Joker wird - der Gegenspieler von Batman. Der 44-jährige Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle. Der zweitwichtigste Preis des Festivals, der Große Preis der Jury, ging an "J'accuse" von Roman Polanski. Der 86-jährige Oscarpreisträger erzählt darin von der Dreyfus-Affäre, die in den 1890er Jahren zu einem Justizskandal in Frankreich führte. Für die beste Regie wurde der Schwede Roy Andersson ausgezeichnet, der in seinem Melodram "About Endlessness" in kurzen Episoden in die traurigen Seelen von Menschen blickt. Der in Hongkong lebende Yonfan gewann den Preis für das beste Drehbuch für den Animationsfilm "No. 7 Cherry Lane". Als beste Schauspieler ehrte die Jury den Italiener Luca Marinelli für seine Darstellung in "Martin Eden" und die Französin Ariane Ascaride für ihre Leistung in dem Sozialdrama "Gloria Mundi" von Robert Guédiguian.