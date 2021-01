Die Society for Nontrivial Pursuits generiert einen Audiostream über die Zukunft (Foto: S4NTP)

Zukunft wird herbeigesehnt, ausgemalt, angestrebt. Doch von wem? "Jedes Paradies, jede Utopie, wird von jenen entworfen, die nicht dabei sind, weil sie nicht reingelassen werden", sagt die Schriftstellerin Toni Morrison.

In den sozialen Medien verhallen zwischen Filterblasen, Likes, viralen Hits und Shitstorms viele Stimmen ungehört: die zaghaften, die leisen, die unspektakulären, die differenzierten.

S4NTP erinnern an die Erwartungen und Wünsche aus der Anfangszeit des Internet – partizipativ, kooperativ, auf Augenhöhe sollte es sein. Alle sind wieder eingeladen, sich eine Zukunft auszumalen: Auf der Webseite zukunftsmusik.radio sollen persönliche Zukunftsvisionen hinterlassen werden. Die dort hochgeladenen Audiobotschaften verarbeitet ein Algorithmus ein Jahr lang zu einem kontinuierlichen Strom von Zukunftsmusik.

Ursendung

KONTINUUM: Zukunftsmusik

Von Anne Wellmer

Komposition und Realisation: S4NTP (Society for Nontrivial Pursuits)

Adel Akram Alameddine, Vinzenz Aubry, Valentina Berthelon, Alberto de Campo, Özcan Ertek, Pedro Ferreira, Juan Pablo Gaviria Bedoya, Bruno Gola, Isak Han, Hannes Hoelzl, HyungJoong Kim, Yun Chu Liang, André Martins, Sujay Mukherjee, Sangwon Nam, Carlos Andres Ortega, Cagil Ozdemir, Marcel Schwittlick, Ilija Šorševiç, Lisa Maria Steppacher, MengXuan Sun, Fang Tsai, ChunLi Wang, Anne Wellmer, Tsingyun Zhang

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/ORF Kunstradio/CTM Festival 2021

Länge: 54'30

S4NTP (Society For Nontrivial Pursuits) ist ein Kollektiv aus Studierenden, Lehrkräften, Alumni und Unterstützenden der Klasse "Generative Kunst" der Universität der Künste Berlin. Seit mittlerweile 10 Jahren untersucht, baut, programmiert und designt das Kollektiv in immer neuen Konstellationen komplexe Systeme aus Sensoren, elektronischen und analogen Elementen.

Anne Wellmer ist Komponistin und Medienkünstlerin. Sie lebt in Den Haag und Berlin und ist seit 2017 in der Society for Nontrivial Pursuits.