Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. Oktober 2019

"Gemütlichkeit" ist schönstes Wort für Deutschlernende "Gemütlichkeit" ist aus Sicht von Deutsch-Lernenden das schönste deutsche Wort. Zu diesem Ergebnis kam eine Abstimmung des Sprachmagazins "Deutsch perfekt", an der sich Deutschlernende aus insgesamt 46 Ländern beteiligt hatten. Die Plätze zwei und drei belegten die Wörter "Schmetterling" und "Eichhörnchen". Das Sprachmagazin stellt in seiner aktuellen Ausgabe die 25 beliebtesten Begriffe aus der Abstimmung vor.

Verdienstorden für Künstler und DDR-Bürgerrechtler Bundespräsident Steinmeier hat DDR-Bürgerrechtler mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Sie alle hätten irgendwann ihre Angst und ihre Zweifel überwunden und sich aus gesellschaftlichen und privaten Nischen herausgewagt, sagte Steinmeier bei der Verleihung zum Tag der Deutschen Einheit im Berliner Schloss Bellevue. Zu den Ausgezeichneten gehörten Eva und Jens Reich, Rainer Eppelmann, der Liedermacher Stephan Krawczyk und der Mitbegründer der Grünen in der DDR, Carlo Jordan. Zu den ausgezeichneten Kulturschaffenden gehören Deutsch-Rocker Udo Lindenberg, die Lyrikerin Elke Erb, die Theaterregisseurin Andrea Breth und die Sopranistin Edda Moser. Außerdem wurden die Wissenschaftlerinnen Emmanuelle Charpentier, Antje Boetius und Britta Nestler sowie der Astronaut Alexander Gerst und die Historiker Jürgen Osterhammel und Karl Schlögel mit dem Verdienstorden ausgezeichnet.

Schlager-Legende Karel Gott ist tot Der Schlagersänger Karel Gott ist tot. Die "goldene Stimme aus Prag" starb am Dienstagabend im Alter von 80 Jahren, berichtet die tschechische Nachrichtenagentur CTK Berufung auf die Sprecherin des Sängers. Im September hatte er mitgeteilt, dass er an akuter Leukämie litt. Eine erste Krebserkrankung am Lymphsystem hatte er wenige Jahre zuvor überstanden. Karel Gott stand fast sechs Jahrzehnte auf der Bühne und verkaufte Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger.

Deutscher Comedypreis für John Cleese Der britische Schauspieler und Monty-Python-Star John Cleese erhält den Deutschen Comedypreis für sein Lebenswerk. Mit der Comedytruppe Monty Python habe er Generationen von Comedians geprägt, begründete Köln Comedy die Verleihung. Cleese sei "ein wunderbarer Botschafter des berühmten britischen Humors". Der 79-Jährige werde den Preis am Mittwochabend in Köln selbst entgegen nehmen. Als Laudator sei Thomas Gottschalk vorgesehen. Der Deutsche Comedypreis wird in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben.

Mehr ausländische Lehrer an deutschen Schulen An deutschen allgemeinbildenden Schulen ist die Zahl ausländischer Lehrerinnen und Lehrer gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es im vergangenen Schuljahr rund 9.700 Pädagogen, 3.700 bzw. 62 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Unter den rund 686.000 Lehrkräften in Deutschland kamen 2018/2019 aber nur 1,4 Prozent aus dem Ausland. In Berlin ist ihr Anteil mit 5,1 Prozent am höchsten, gefolgt von Hamburg (3,1), Hessen (2,7) und Brandenburg (2,5). Den geringsten Anteil hatte Sachsen-Anhalt (0,5).

Mexiko erbt Nachlass von Literaturnobelpreisträger Paz Der mexikanische Staat ist der einzige Erbe des Nachlasses von Literaturnobelpreisträger Octavio Paz. Das hat nach Angaben des Kulturministeriums ein Familiengericht entschieden. Paz' Witwe war im vergangenen Jahr gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen. Die einzige Tochter aus der ersten Ehe des Schriftstellers war bereits 2014 gestorben. Zum Nachlass des Autors gehören private Korrespondenz, Manuskripte und Fotos.

Dirigent Jansons erhält Opus Klassik für Lebenswerk Der lettische Stardirigent Mariss Jansons wird mit einem Opus Klassik für sein Lebenswerk geehrt. Der 76-Jährige werde die Auszeichnung am 13. Oktober in Berlin entgegennehmen, teilten die Preisstifter mit. Seit Jahrzehnten sei Jansons Garant für unvergessliche Konzerterlebnisse auf den großen Podien der Welt. Jansons dirigiert in München das Symphonieorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks. Der Opus Klassik wird seit 2018 vom Verein zur Förderung der Klassischen Musik vergeben. Er hatte den Echopreis abgelöst, der nach dem Verleihskandal um die Rapper Kollegah und Farid Bang abgeschafft worden war.

Acht deutsche Bewerber für Kulturhauptstadt 2025 Acht deutsche Städte wollen europäische Kulturhauptstadt 2025 werden. Das gaben die Kulturstiftung der Länder und die Kultusministerkonferenz nach Ablauf der Bewerbungsfrist in Berlin bekannt. Um den Titel bewerben sich Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Deutschland darf im Jahr 2025 neben Slowenien eine der beiden Kulturhauptstädte Europas stellen. Im Dezember trifft eine Jury eine Vorauswahl, im Herbst 2020 sollen dann die Titelträger feststehen. 2010 war Essen zusammen mit dem Ruhrgebiet die bisher letzte deutsche Kulturhauptstadt.

US-Universität gibt Iran antike Werke zurück Der Iran hat von der University of Chicago fast 1800 Artefakte zurückerhalten. Sie seien am Montag in Teheran eingetroffen, begleitet von zwei Lehrkräften der US-Universität, teilte die iranische Regierung auf ihrer Internetseite mit. Der Iran hatte die alten Werke vor mehr als 80 Jahren dem Orientalischen Institut der Universität geliehen, damit es diese erforschen, übersetzen und katalogisieren kann. Archäologen hatten sie in den 1930er Jahren an dem Ort entdeckt, an dem sich einst die historische Stadt Persepolis befand.