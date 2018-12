Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. Dezember 2018

Gemeinsame deutsch-polnische Denkmalpflege Landeskonservatoren treffen sich An diesem Donnerstag treffen sich erstmals die Landeskonservatoren aller Bundesländer und aller polnischen Woiwodschaften (Verwaltungsbezirke) in Küstrin in Polen.Die Bewahrung von Kulturerbe darf aus Sicht von Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg nicht an Ländergrenzen Halt machen: "Wir haben eine gemeinsame Kulturlandschaft in Europa". Derzeit gebe es bereits einmal im Jahr einen Austausch zwischen Denkmalpflegern aus Brandenburg und der Woiwodschaft Lebuser Land, sagte Drachenberg. Dabei gehe es um konkrete Projekte. Da die Denkmalpflege in beiden Ländern unterschiedlich organisiert, gebe es auf höherer Ebene manchmal Schwierigkeiten.

Dresdner Kulturpalast leuchtet in Blau, Weiß, Rot Französische Nationalfarben als Zeichen der Trauer Nach dem Anschlag in Dresdens französischer Partnerstadt Straßburg leuchtet der Kulturpalast in der sächsischen Landeshauptstadt in den französischen Nationalfarben. Dresden setze damit ein sichtbares Zeichen der Trauer und Anteilnahme, teilte die Stadt mit. Vom späten Nachmittag bis zum Abend wird der Kulturpalast im Stadtzentrum demnach in Blau-Weiß-Rot angestrahlt. "Gerade in direkter Nachbarschaft zum Striezelmarkt wollen wir nicht nur unsere Anteilnahme und Solidarität mit den Menschen in Straßburg zeigen. Es geht auch darum, dass wir uns bewusst werden, wie verletzlich unsere Gesellschaft und unser friedliches Zusammenleben ist", erklärte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Der Striezelmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Cem Özdemir: "Rede des Jahres 2018" Rhetorikseminar Tübingen würdigt Bundestagsrede für die Pressefreiheit Bundestagsabgeordneter Cem Özdemir hat nach Meinung des Rethorikseminars der Universität Tübingen die "Rede des Jahres 2018" gehalten. Die Auszeichnung erhält der Politiker für eine Bundestagsrede, in der er am 22. Februar die Pressefreiheit verteidigt habe, teilte die Universität Tübingen mit. Özdemir habe sich mit seiner Rede gegen eine Missbilligung von Texten des Journalisten Deniz Yücel eingesetzt, die von der AfD beantragt worden war. Mit seinem Debattenbeitrag habe er gezeigt, wie wirksam und kraftvoll eine Parlamentsrede sein kann, wenn ein Redner mit Überzeugung und Leidenschaft antritt, heißt es weiter. Die Rede sei ein "herausragendes Beispiel dafür, wie man den Populisten im Parlament die Stirn bieten kann". Die Universität würdigt seit 1998 jährlich eine Rede, die die politische oder kulturelle Diskussion beeinflusst hat. Frühere Preisträger sind Margot Käßmann, Marcel Reich-Ranicki, Joschka Fischer und Papst Benedikt XVI.

Deutscher Rundfunkbeitrag ist zulässig EU-Richter erklären Rundfunkbeitrag für rechtens Der deutsche Rundfunkbeitrag ist auch nach EU-Recht zulässig. Das Ersetzen der früheren Rundfunkgebühr durch den Rundfunkbeitrag stelle "keine erhebliche Änderung der Finanzierungsregelung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland dar", stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fest. Damit sei eine frühere Erlaubnis durch die EU-Kommission weiter gültig. Der Rundfunkbeitrag ersetzt seit 2013 die Rundfunkgebühr. Die Abgabe ist nicht mehr an den Besitz von Empfangsgeräten gebunden, sondern muss pro Haushalt gezahlt werden und liegt derzeit bei monatlich 17,50 Euro.

Streit um Pina-Bausch-Intendanz vor Gericht Frühere Intendantin klagt gegen Kündigung Vor dem Arbeitsgericht klagt die frühere Intendantin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch gegen ihre fristlose Kündigung. Adolphe Binder war gut ein Jahr künstlerische Leiterin der weltberühmten Compagnie. Der Beirat des Tanztheaters hatte vor fünf Monaten die sofortige Trennung mit der notwendigen Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit begründet. Zuvor war in Medienberichten von einem tiefen Konflikt zwischen Binder und der ihr vorgesetzten Geschäftsführung die Rede. Unklar ist, ob das Gericht schon entscheidet. Ein angeregtes Mediationsverfahren kam nicht zustande. Seit dem 13. November hat Bettina Wagner-Bergelt die künstlerische Leitung am Tanztheater der 2009 gestorbenen Wuppertaler Choreographin Pina Bausch.

Schlüsselübergabe für James-Simon-Galerie Festakt in Empfangsgebäude zur Berliner Museumsinsel An der feierlichen Übergabe wollen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) teilnehmen. Das von Stararchitekt David Chipperfield entworfene Gebäude soll den Besucherservice für die fünf Häuser der Museumsinsel bündeln. Es gibt einen gemeinsamen Ticketbereich, Café und Garderobe, einen Museumsshop und Platz für öffentliche Veranstaltungen. Das Haus wurde nach dem jüdischen Mäzen James Simon (1851-1932) benannt und hätte bereits seit mehreren Jahren fertig sein sollen. Doch Pfusch am Bau und Schwierigkeiten mit dem Baugrund sorgten immer wieder für Verzögerungen. So mussten Taucher 1.200 Pfähle in den schlammigen Boden treiben, um das Fundament zu sichern. Die Kosten stiegen von anfangs 71 auf 134 Millionen Euro.

"Jurassic Park" und "Shining" im US-Filmregister Werke im Register sollen besonders geschützt werden Hollywood-Klassiker wie das Dinosaurier-Spektakel "Jurassic Park" (1993), der Gruselthriller "Shining" (1980), der Western "Brokeback Mountain" (2005) und der Zeichentrickfilm "Cinderella" (1950) sind in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen worden. Insgesamt seien 25 Filme wegen ihrer kulturellen, geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung für die US-amerikanische Filmkunst ausgewählt worden, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Nationalbibliothek in Washington. Auch das Filmmusical "My Fair Lady" (1964), der Hitchcock-Thriller "Rebecca" (1940) und das Drama "Der Verräter" (1935) von Regisseur John Ford gehören zu den diesjährigen Zugängen. Unter den Filmen sind Blockbuster, Dokus, Stumm- und Zeichentrickfilme aus einer Zeitspanne von 1898 bis 2005. Insgesamt sind jetzt 750 Filme in dem 1989 gegründeten Register, die Werke sollen nun besonders geschützt werden.

SAG-Awards: "A Star is Born" ist nominiert Schauspielergewerkschaft gibt Nominierungen bekannt Die US-amerikanische Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild hat ihre Nominierungen bekannt gegeben. In den Fernsehkategorien gibt es mehrfache Gewinnchancen für die Mini-Serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" und die Amazon-Reihe "The Marvelous Mrs. Maisel." In den Film-Sparten wurden die Polit-Satire "Vice" und das Musik-Drama "A Star is Born"mehrmals nominiert, darunter Lady Gaga als Beste Hauptdarstellerin. Die SAG Awards werden am 27. Januar verliehen, drei Wochen nach den Golden Globes und vier Wochen vor den Oscars.

Wissenschaftler: neuer Umgang mit Kolonialgeschichte nötig Zentrale Institution zur Herkunftsforschung gefordert Mehr als 80 Wissenschaftler aus aller Welt haben einen neuen Umgang mit der Kolonialgeschichte gefordert. In einem Appell in der Wochenzeitung "Die Zeit" verlangen die Unterzeichner unter anderem eine zentrale Institution zur Herkunftsforschung und eine grundlegende Neuorientierung in der Aufarbeitung. Rückgabe allein reiche nicht aus, betonen sie nach Angaben des Blattes. Initiiert wurde der Appell von den Historikerinnen Rebekka Habermas (Göttingen), Ulrike Lindner (Köln) und drei weiteren in Deutschland lehrenden Wissenschaftlern. Neben verstärkter Unterstützung bei der Erforschung der Herkunftsgeschichte, denken die Unterzeichner daran, der Kolonialgeschichte einen größeren Raum in Lehrplänen einzuräumen. Der Intendant des künftigen Humboldt Forums im Berliner Schloss, Hartmut Dorgerloh, sprach sich ebenfalls in der "Zeit" gegen eine pauschale Rückgabe aller Kulturgüter aus der Kolonialzeit aus. Zwar müsse und werde es Restitutionen geben, das allein werde aber der komplexen Geschichte nicht gerecht, sagte er.

Ophüls-Ehrenpreis für Iris Berben Die Schauspielerin Iris Berben wird für ihre Verdienste um den Kinonachwuchs beim Festival Max Ophüls Preis mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Mit ihrer Arbeit in der Deutschen Filmakademie zeige die Schauspielerin immer wieder Flagge für Toleranz und gegen Antisemitismus, sagte die Festivalchefin Svenja Böttger. Berben stehe für eine lebendige Kinokultur, die Pflege des Filmnachwuchses und soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein. Der Ehrenpreis wird zur Eröffnung der 40. Auflage des Filmfestivals am 14. Januar vergeben. Berben ist die Präsidentin der Deutschen Filmakademie und vertritt damit die Interessen von über 1800 Menschen in der Filmbranche.