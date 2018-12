Gemäldegalerie in Freiburg geschlossen

Dienstag, 18. Dezember 2018

Die Gemäldegalerie im Freiburger Augustinermuseum bleibt bis auf weiteres geschlossen. Ursache seien Pilze, die das Holz im Dachtragwerk zerstören, teilte die Stadt Freiburg mit. Den Angaben zufolge könnte der Pilz die Statik beeinträchtigen, sollte er unbehandelt bleiben. Zunächst wollen die Verantwortlichen den Schaden genau analysieren und prüfen, mit welchen Maßnahmen sie den Befall in den Griff kriegen. Über Dauer der Sperrung und voraussichtliche Kosten der Pilzentfernung ließen sich noch keine Aussagen machen. Die anderen Bereiche des Augustinermuseums bleiben geöffnet. Bis zum 17. März 2019 wird die Doppel-Ausstellung "Faszination Norwegen" gezeigt, mit "Landschaftsmalerei von der Romantik bis zur Moderne" in der Ausstellungshalle und "Edvard Munch" im Haus der Graphischen Sammlung.

Neue Kultureinrichtung soll 2025 eröffnet werden

Der Stadtrat von Wuppertal hat den Bau eines Pina-Bausch-Zentrums beschlossen. Ab 2025 sollen dann dort Aufführungen des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, ein Archiv und Erinnerungen an die 2009 verstorbene weltberühmte Choreographin gebündelt werden. Auch die Stiftung soll im neuen Gebäude unterkommen. Salomon Bausch hatte das künstlerische Erbe seiner Mutter mitsamt 38 000 Fotos, 3900 Videos und weiteren Dokumenten in die Stiftung eingebracht. Stadt und Land wollen mit dem Zentrum das Werk der Künstlerin als nationales und internationales Kulturerbe pflegen. Das rund 60 Millionen Euro teure Vorhaben wird vom Bund, von Nordrhein-Westfalen und der Stadt Wuppertal finanziert. Das neue Pina-Bausch-Zentrum wird im denkmalgeschützten Schauspielhaus der Stadt sowie in einem noch zu bauenden Erweiterungsbau unterkommen.