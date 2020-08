Kulturnachrichten

Freitag, 28. August 2020

Gemälde von Frans Hals zum dritten Mal gestohlen Ein Gemälde des niederländischen Malers Frans Hals aus dem 17. Jahrhundert ist zum dritten Mal Beute von Dieben geworden. Das Werk "Zwei lachende Jungen" sei am frühen Mittwochmorgen aus dem Provinzmuseum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam gestohlen worden, teilte die niederländische Polizei am Donnerstag mit. Die Alarmanlage des Museums sei gegen 3.30 Uhr angesprungen. Beamte hätten dann festgestellt, dass eine rückwärtige Tür gewaltsam geöffnet worden sei. Laut Polizei wurde dasselbe Gemälde bereits 1988 zusammen mit einem Werk von Jacob van Ruisdael gestohlen. Beide wurden drei Jahre danach sichergestellt. 2011 wurden beide Gemälde wieder gestohlen und sechs Monate später erneut sichergestellt.

New Yorker MoMA ist wieder geöffnet Nach fast sechsmonatiger Schließung in der Corona-Krise hat das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) seine Türen wieder für Besucher geöffnet. Allerdings wurde die Einlasskapazität um rund drei Viertel verringert. Es gelten Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln. Erst seit Montag dürfen die Museen in New York, die fast alle seit März geschlossen hatten, offiziell unter strengen Auflagen wieder öffnen. Sie tun dies jedoch nur nach und nach. Auf das MoMA will am Wochenende das Metropolitan Museum folgen. Das Whitney Museum für amerikanische Kunst will am 3. September nachziehen, das Guggenheim-Museum sogar erst am 3. Oktober.

Hurrikan Laura zerstört umstrittenes Denkmal Hurrikan Laura hat einen erbitterten Streit um ein Bürgerkriegsdenkmal im US-Staat Louisiana entschieden. Der Wirbelsturm stürzte in Lake Charles eine Statue zur Erinnerung an gefallene Soldaten der Südstaaten, die von 1861 bis 1865 die Sklaverei in den USA verteidigt hatten. Das Standbild ging zu Bruch. Kritiker sahen in dem 1915 vor dem Gerichtsgebäude errichteten Denkmal ein Symbol des Rassismus und eine Verherrlichung der Sklaverei. In einer öffentlichen Befragung sprach sich aber die Mehrheit der Bürger dafür aus, das Monument an Ort und Stelle zu belassen. Die Behörden folgten dem Votum vor zwei Wochen. Jetzt ließ Laura aber nur noch einen leeren Sockel zurück.

Banksy finanziert Rettungsschiff für Flüchtende Der britische Streetart-Künstler Banksy finanziert ein Schiff im Mittelmeer, das Flüchtlinge rettet, die versuchen, aus Nordafrika nach Europa zu gelangen. Das berichtet der britische "Guardian". Benannt ist die "Louise Michel" nach einer anarcho-feministischen französischen Autorin aus dem 19. Jahrhundert. Das Schiff lief am 18. August in der spanischen Hafenstadt Burriana bei Valencia aus. Im zentralen Mittelmeer wurden jetzt 89 Menschen gerettet, darunter 14 Frauen und vier Kinder. Die "Louise Michel" segelt unter deutscher Flagge und ist mit einem Banksy-Kunstwerk bemalt, das ein Mädchen in einer Schwimmweste mit einer herzförmigen Sicherheitsboje zeigt.

Juliette Binoche bekommt Golden Icon Award Die französische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Juliette Binoche erhält beim Filmfestival in Zürich die höchste Auszeichnung, den Golden Icon Award. Binoche stehe für engagiertes Autorenkino sowie gehobene Hollywood-Unterhaltung, teilten die Veranstalter mit. Die Preisverleihung ist am 30. September. Binoche will dafür nach Zürich kommen und auch ihren neuen Film "La bonne épouse" (übersetzt: die gute Ehefrau) von Martin Provost vorstellen. Frühere Preisträgerinnen und Preisträger des Golden Icon Awards waren unter anderem Cate Blanchett, Glenn Close, Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas, Richard Gere und Sean Penn.

Konrad-Wolf-Preis für Alexander Lang Der diesjährige Konrad-Wolf-Preis der Akademie der Künste geht an den Regisseur und Schauspieler Alexander Lang. Seine Arbeit habe den Aufbruchs im DDR-Theater wesentlich beeinflusst, so die Jury. Am Deutschen Theater begründete er als Regisseur ab 1976 ein neues, nach authentischer Haltung suchendes Klassikerspiel. Nach der Wende inszenierte er als unter anderen an den Münchner Kammerspielen, der Staatspoer Stuttgart und der Comédie Française. In Konrad Wolfs letzem Film "Solo Sunny" spielte er 1980 den Philosophen Ralph. Der Konrad-Wolf-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 29. Oktober 2020 in Berlin verliehen.

Bund unterstützt Filmförderungsanstalt mit 30 Millionen Für einen Neustart der Kinobranche in der Corona-Krise unterstützt der Bund die Filmförderungsanstalt (FFA) mit 30 Millionen Euro. Jetzt müssten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass es auch in Zukunft ein breites und vielfältiges Angebot an hochwertigen Filmen gebe, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Auch die Einnahmen der FFA seien stark zurückgegangen. Da die Institution bei der Filmförderung eine Schlüsselrolle einnehme, werde sie nun direkt unterstützt. 10 Millionen Euro sind für die Verleihförderung vorgesehen, 1 Million für den Filmvertrieb. 19 Millionen sollen direkt in den Haushalt der FFA fließen.

Musiker-Nothilfe sammelt 2,6 Millionen Euro Die Spendenaktion #MusikerNothilfe der Deutschen Orchester-Stiftung hat seit Mitte März 2,67 Millionen Euro gesammelt. Rund 80 Prozent der Spendengelder seien inzwischen bundesweit an 3.000 von coronabedingten Honorarausfällen betroffene freischaffende Musiker ausgezahlt worden, teilte die Initiative in Berlin mit. Die Aktion soll in veränderter Form fortgesetzt werden. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), neben dem Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, Schirmherrin der Aktion, sprach von einem überwältigenden Erfolg.