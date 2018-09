Kulturnachrichten

Sonntag, 9. September 2018

Gelbes Taxi wird Kunst Donald Lipskis neue Skulpur in New York Vor einem Kinderkrankenhaus in Manhattan stellte der Künstler Donald Lipski sein neuestes Werk "Spot" auf: Einen fast zwölf Meter hohen Dalmatiner, der ein Taxi auf der Nase balanciert. Besonderer Gag daran: Bei Regen gehen die Scheibenwischer des Taxis an. Das Taxi gehörte einst zur Flotte auf den Straßen New Yorks, bis es ausgemustert wurde. Die gelben Taxis in New York sind weltberühmt. Die Statue in Manhattan ist schon zum beliebten Fotomotiv geworden. Der US-amerikanische Bildhauer Lipski ist für seine Installationsarbeiten und seine großen öffentlichen Arbeiten bekannt.

Daniel Küblböck bei Kreuzfahrt über Bord gegangen Intensive Suche nach Ex-"Superstar"-Kandidat vor kanadischer Küste Der deutsche Sänger und frühere "Superstar"-Kandidat Daniel Küblböck wird nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Aida Cruises vermisst. Nach ihm werde im Seegebiet vor der kanadischen Küste intensiv gesucht, erklärte das Unternehmen auf Anfrage. Das Kreuzfahrtschiff "Aidaluna" befand sich demnach auf dem Seeweg nach Neufundland, als am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) ein Mensch über Bord sprang. Ein Kabinencheck habe bestätigt, dass es sich bei dem Vermissten um Küblböck handele. Der Kapitän und die Crew hätten umgehend alle erforderlichen Maßnahmen zur Rettung eingeleitet, erklärte die Reederei. Das Schiff wurde demnach vorsorglich gestoppt und kehrte an die entsprechende Stelle zurück. Bekannt geworden war Küblböck durch die Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar".

Sudetendeutsches Museum präsentiert erstes Exponat Schreyer: "Sudetendeutsche sind Teil unserer bayerischen Geschichte" Die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer hat das erste Exponat des neuen Sudetendeutschen Museums in München der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um ein acht Meter langes Gesteinsrelief, das aufgrund der wuchtigen Größe bereits während der Bauphase eingebaut werden muss, teilte das Sozialministerium mit. "Die Geschichte der Sudetendeutschen ist Teil unserer bayerischen Geschichte. Ich freue mich daher umso mehr, dass wir künftig mit dem Sudetendeutschen Museum Kultur und Schicksal der Sudetendeutschen lebendig im Bewusstsein halten können", sagte Schreyer. Das Gesteinsrelief spanne einen Bogen von der geografischen Herkunft der Sudetendeutschen hin zu deren kulturellem Erbe. Es zeigt eine Landschaftsformation des Sudetenlandes aus Originalgestein aus Böhmen und wurde von Schülern der Meisterschule für Steinmetze in Aschaffenburg gefertigt. Zusammen mit dem Haus des Deutschen Ostens und dem Sudetendeutschen Haus soll das neue Museum zum Zentrum für Kulturpflege deutscher Heimatvertriebenen werden und voraussichtlich 2019 öffnen.

Knobloch: Freiheitliche Demokratie in Gefahr Kompromissloses Vorgehen gegen Rechtsextreme gefordert Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sieht die freiheitliche Demokratie in Gefahr. Die Attacke auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz darf nach ihren Worten nicht isoliert betrachtet werden: "Ein Angriff auf Juden ist niemals nur ein Angriff auf Juden. Er ist eine Kampfansage an die offene Gesellschaft und die freiheitliche Demokratie, die unser Land ausmacht, und er muss als solcher von der offenen Gesellschaft zurückgewiesen werden", sagte Knobloch. Die rechten Demonstrationen in Chemnitz seien bereits ein Warnsignal für den Rechtsstaat und ein Auftrag an die Politik gewesen, den Gefahren entgegenzutreten, die das demokratische Gemeinwesen bedrohten. Knobloch forderte ein kompromissloses Vorgehen gegen Rechtsextreme und ihre parlamentarischen Verbündeten.

Preise beim Filmfest Venedig vergeben Netflix-Produktion "Roma" von Alfonso Cuarón als bester Film ausgezeichnet Die Preise beim diesjährigen Filmfest Venedig sind vergeben worden. Als bester Film wurde die Netflix-Produktion "Roma" von Alfonso Cuarón ausgezeichnet. Der Große Preis der Jury ging an "The Favourite" von Giorgos Lanthimos. Für ihre Darstellung der britischen Königin Anne in "The Favourite" wurde Olivia Colman als beste Darstellerin geehrt. Bester Darsteller wurde Willem Dafoe für seine Darstellung des Malers van Gogh in "At Eternity's Gate". Die Regisseurin Jennifer Kent gewann den Spezialpreis der Jury für "The Nightingale". Der silberne Löwe für die beste Regie ging an Jacques Audiard für "The Sisters Brothers". Joel and Ethan Coen gewannen den Preis für das beste Drehbuch für "The Ballad of Buster Scruggs".

Boykottaufruf gegen Eurovision Song Contest Kulturschaffende kritisieren Israels Politik gegenüber Palästinensern Dutzende Kulturschaffende haben sich in einem Boykottaufruf gegen die Ausrichtung des Eurovision Song Contest in Israel ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern gehören laut der Zeitung "The Guardian" der Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters, die Filmemacher Ken Loach, Aki Kaurismäki und Mike Leigh, die Schauspielerin Julie Christie und der Musiker Brian Eno. In dem offenen Brief wird die Europäische Rundfunkunion (EBU) dazu aufgerufen, den Event an ein anderes Land zu vergeben. Grund seien Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser durch die israelische Regierung, heißt es in dem Schreiben.

Kunstexperiment mit Mauerbau kritisiert Offener Brief von Ex-DDR-Bürgerrechtler Konrad Weiß Der frühere DDR-Bürgerrechtler und ehemalige Bundestagsabgeordnete Konrad Weiß hat den geplanten Aufbau einer Mauer in Berlin im Rahmen eines experimentellen Kunstprojektes scharf kritisiert. Von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller forderte Weiß ein Verbot des umstrittenen Projektes mit dem Titel DAU. "Der Gedanke, dass ein Stück Berlin neuerlich von einer Mauer geschändet wird, und sei es auch nur für einige Tage, ist für mich unerträglich", schrieb Weiß in einem offenen Brief. Im Rahmen des DAU-Kunstprojektes soll ab Mitte Oktober in Berlin für rund vier Wochen wieder eine Mauer errichtet werden. Die baugleiche Rekonstruktion der früheren Berliner Mauer würde Teile der Innenstadt umschließen. Bei dem Kunst- und Sozialexperiment sollen Besucher unter anderem die Erfahrung von Freiheitsverlust und totalitären Systemen machen können.