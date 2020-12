Geigerin Mutter unterstützt Künstler

Sonntag, 6. Dezember 2020

Die Geigerin Anne-Sophie Mutter spielt am Samstag in der Abendmesse im Frankfurter Dom. Damit unterstützt Mutter zusammen mit ihren Stipendiaten die Aktion "Kunst - Kultur - Kirche" der Frankfurter Stadtkirche. Mit der Kollekte der Messe sollen bedürftige Frankfurter Künstlerinnen und Künstler bedacht werden, die wegen der Corona-Krise finanzielle Einbußen haben. Im Hessischen Rundfunk sagte Mutter: Ihr sei es wichtig, diesen Raum, dem man der Musik in einem Gottesdienst gebe, zu nutzen, um für Solidarität zu werben und um Menschen einen Lichtblick, Hoffnung und emotionale Wärme zu schenken. Im Augenblick seien Kirchenräume die einzigen, in denen Musik live stattfinden könne. Im Gottesdienst werden Werke von Schubert, Mozart und Bach gespielt.

In Nürnberg ist am Abend zum zwölften Mal der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis verliehen worden. Der Film "Für Sama" über den Krieg in Syrien und der Dokumentarfilm "Ab 18! - Die Tochter von..." wurden in den Kategorien Langfilm und Kurzfilm ausgezeichnet. "Masel Tov Cocktail" gewann gleich in zwei Kategorien: Hochschule und Bildung. In der Kategorie Non Professional ging der Preis an "Just. Another. Month." Die Preise sind in jeder Kategorie mit 2.500 Euro dotiert. Eingereicht worden waren in diesem Jahr 365 Produktionen. Die Online-Veranstaltung wurde von Christoph Süß moderiert. Den Wettbewerb gibt es seit 1998.