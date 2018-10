Am 14. Oktober 1829 siegte im legendären Rennen von Rainhill die Dampflokomotive "The Rocket" der Konstrukteure George und Robert Stephenson. Dieser Meilenstein in der Geschichte der Personenbeförderung war Anlass für die die 2673. Ausgabe des Sonntagsrätsels. Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.Mehr