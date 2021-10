Kulturnachrichten

Freitag, 1. Oktober 2021

Gedenktag zur Aussöhnung mit Indigenen in Kanada Kanada begeht den ersten nationalen Gedenktag zur Aussöhnung mit der indigenen Bevölkerung des Landes. Premierminister Trudeau sagte aus diesem Anlass in Ottawa, die Geschichte der Indigenen sei die Geschichte aller Kanadier. Solange das Land das nicht verstehe, werde es keine Wahrheit oder Versöhnung geben. Die Regierung reagiert mit dem Gedenktag auf den Fund von mehr als tausend anonymen Gräbern in der Nähe früherer Internate für Kinder aus indigenen Familien. Die Nachkommen der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner sollten dort an die weiße Mehrheitsgesellschaft angepasst werden. Nach offiziellen Angaben starben dort mindestens 3.200 dieser Kinder, die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Mittelalterliches Prahmboot zur Hälfte freigelegt Ein rund 800 Jahre altes Prahmboot im Arendsee ist von Unterwasser-Archäologen in fünftägiger Arbeit zur Hälfte freigelegt worden. Prahm war ursprünglich eine flache Fähre, später ein Transportschiff mit schlanker und flacher Rumpfform. "Es ist ein Plankenboot, das von Bootsbauern hergestellt wurde", sagte Archäologe und Projektleiter Sven Thomas vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle. Nach Abschluss der Arbeiten am Freitag wurde das Boot mit speziellen Gewebebahnen vor dem weiteren Zerfall geschützt. Das 12,5 Meter lange Boot liegt in 32 bis 34 Meter Tiefe. Erste Details zeigen Sitzbänke und einen Mastschuh, das ist die Basis für den Mast im Schiff. Als kurioser Fund lag im Boot ein etwa zehn Zentimeter langer holzgeschnittener Fisch, vermutlich auch rund 800 Jahre alt. Das Transportboot stammt aus der Zeit um 1265 und wurde bereits vor einigen Jahren entdeckt. Vermutlich wurde das Wassergefährt zum Transport von Bewohnern eines Klosters und von Materialien benutzt. Mit 55 Metern Tiefe gilt der Arendsee als einer der tiefsten natürlichen Seen in Norddeutschland.

Zwölfjährige gewinnt Vorlesewettbewerb 2021 Die zwölfjährige Lucie Mathias vom Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach hat den 62. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen. Deutschlands beste Vorleserin 2021 überzeugte die Jury im Bundesfinale mit einer dreiminütigen Lesung aus dem Buch "Bleistiftherz" von Elin Hansson, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitteilte. Am Finale nahmen die 16 Erstplatzierten der Landeswettbewerbe teil. Die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs, sagte, regelmäßiges Lesen und Vorlesen könne bestärken, mitfühlend mit anderen Menschen umzugehen. "Schließlich sind Figuren in Kinder- und Jugendbüchern vielfältig und haben unterschiedliche Bedürfnisse." In diesem Jahr hatten sich trotz Pandemie bundesweit rund 400.000 Schülerinnen und Schüler am Vorlesewettbewerb beteiligt.

Archäologen entdecken edlen Elfenbeinkamm Ein Ausgrabungsgebiet in Nordschwaben hat sich für Archäologen in den vergangenen Monaten zu einem wahren Eldorado entwickelt. In Gräbern aus dem 6. Jahrhundert wurden kostbare Gegenstände sowie ein beigesetztes, händchenhaltendes Liebespaar entdeckt. Unter anderem wurden ein verzierter Elfenbeinkamm und eine Schale aus Afrika entdeckt. Nördlich der Alpen seien diese beiden etwa 1500 Jahre alten Gegenstände bislang einmalig, berichtete das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. "Die beiden Funde müssen damals echte Luxusgüter gewesen sein", sagte Bayerns Generalkonservator Mathias Pfeil. Wie die beiden Funde ins Nördlinger Ries gelangten, das damals von Alemannen besiedelt war und unter fränkischer Herrschaft stand, lässt sich nur vermuten. Die Archäologen gehen davon aus, dass es sich vielleicht um Geschenke eines Herrschers an einen wichtigen Gefolgsmann oder um Beutestücke aus einem Kriegszug im Bereich des heutigen Italien handeln könnte.

Herrnhuter Brüdergemeine will Welterbestätte erweitern Sachsen unterstützt den Antrag der evangelischen Brüdergemeine Herrnhut zur Aufnahme in das Weltkulturerbe. Es handle sich bei dem Projekt um eine Erweiterung der bereits bestehenden Welterbestätte Christiansfeld, einer Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine in Dänemark, teilte das Regionalministerium in Dresden mit. Beteiligt seien zudem die Siedlungen der Brüdergemeine in Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania sowie in Gracehill in Nordirland. Die Federführung liege bei den USA, die das gemeinsame Projekt zu gegebener Zeit auf ihre nationale Vorschlagsliste aufnehmen würden. Christiansfeld wurde 2015 in die Liste des Unesco-Welterbes eingetragen. Das ostsächsische Herrnhut mit dem Nachbarort Berthelsdorf ist Gründungsort der Herrnhuter Brüdergemeine. Weltweit gibt es mehr als 30 Siedlungen nach dem gemeinschaftsorientierten Herrnhuter Modell des 18. Jahrhunderts.

Schwimm-Drohne im Auge des Hurrikans US-Wissenschaftler haben mit Hilfe einer schwimmenden Drohne erstmals Aufnahmen direkt aus dem Inneren eines mächtigen Hurrikans über dem Atlantik eingefangen. Bilder, die von der Forschungseinrichtung NOAA veröffentlicht wurden, zeigen, wie die surfbrettartige Schwimm-Drohne im Auge von Wirbelsturm "Sam" mit bis zu 15 Meter hohen Wellen und Windgeschwindigkeiten von mehr als 190 Stundenkilometern zu kämpfen hat. Die Drohne arbeitet mit Windkraft und ist etwa sieben Meter lang. Sie sammelt im Inneren des Hurrikans Daten etwa zu Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Temperatur, Salzgehalt und Feuchtigkeit. Die NOAA hofft, dadurch die Vorhersagen für Wirbelstürme verbessern zu können. Das Innere von Wirbelstürmen wurde zwar schon in der Vergangenheit gefilmt, allerdings aus der Luft - etwa von Flugzeugen aus.

Disney und Johansson einigen sich Die Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson und Walt Disney haben ihren Streit um den Marvel-Film "Black Widow" beigelegt. Das teilten der Unterhaltungskonzern und Johanssons Unternehmen Periwinkle Entertainment mit. Worauf sich die beiden geeinigt hatten, ist nicht bekannt. Johansson hatte Walt Disney vorgeworfen, durch die zeitgleiche Veröffentlichung von "Black Widow" in den Kinos und beim Streamingdienst Disney+ den Vertrag mit ihr gebrochen zu haben. Ihre Gage sei dadurch niedriger gewesen. Disney habe die Einahmen für sich behalten und die Zahl der Abonnenten von Disney+ erhöhen wollen. Disney hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Streit wurde in der Filmbranche aufmerksam beobachtet, da das Streaming über Anbieter wie Disney+, Amazon oder Netflix immer mehr an Bedeutung gewinnt und in Konkurrenz mit klassischen Filmausstrahlungen in Kinos steht.

Steinmeier verleiht Verdienstorden an Kulturschaffende Zum Tag der Deutschen Einheit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag 14 Frauen und Männer ausgezeichnet, die sich um das Kulturleben in Deutschland besonders verdient gemacht haben. Unter ihnen sind die Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin Terézia Mora, der Filmregisseur Christian Petzold, die Leiterin der Bremer Shakespeare Company, Renate Heitmann, und der Schauspieler Burghart Klaußner. Die Pandemie habe bewusst gemacht, welche Bedeutung und welchen Wert Kunst und Kultur für jeden Einzelnen, die Gesellschaft und Demokratie hätten, sagte Steinmeier bei der Verleihung im Schloss Bellevue. Kultur sei Grundbedingung für das Gelingen der Demokratie. In seiner Rede forderte er auch dazu auf, sich gegen Corona impfen zu lassen und verurteilte Beschimpfungen und Gewalt aus den Reihen von Corona-Leugnern. Ein zunächst für die Ordensverleihung ausgewählter Künstler war zuvor wegen vermuteter Nähe zur Querdenken-Bewegung wieder von der Liste der Geehrten genommen worden.

Namen der documenta-Künstler 2022 veröffentlicht Die Namen der Künstlerinnen und Künstler, die auf der documenta fifteen in Kassel ausstellen werden, sind am Freitag bekannt gegeben worden. Zu ihnen gehören unter anderen das "Asia Art Archive", Nino Bulling und Safdar Ahmed sowie das "Another Roadmap Africa Cluster" - eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Kunst- und Kulturvermittlern, die in Afrika arbeiten. Zu lesen sind die Namen aller Künstlerinnen und Künstler zunächst exklusiv in der sozialen Straßenzeitung Asphalt aus Hannover. Das Magazin ist offizieller Medienpartner der Kunstausstellung. Die documenta fifteen findet vom 18. Juni bis 25. September 2022. Das Künstler*innenkollektiv ruangrupa aus Jakarta kuratiert die Kunstschau und hat ihr die Werte und Ideen von lumbung zugrunde gelegt. Der indonesische Begriff fußt als künstlerisches und ökonomisches Modell auf Grundsätzen wie Kollektivität, gemeinschaftlichem Ressourcenaufbau und gerechter Verteilung.

Deutscher Filmpreis wird verliehen Nach anderthalb Jahren mit dem Coronavirus wird der Deutsche Filmpreis am Freitagabend erstmals wieder vor großem Publikum verliehen. Zur Verleihung in Berlin sind rund 1.200 Menschen eingeladen - alle müssen sich vorab auf das Virus testen lassen. Mit zehn Nominierungen geht die Literaturverfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" als einer der Favoriten ins Rennen. Der Film von Regisseur Dominik Graf beruht auf einem Roman von Erich Kästner (1899-1974). Der Film ist unter anderem für die beste Regie und das beste Drehbuch nominiert. Vorgeschlagen ist er auch als bester Spielfilm - insgesamt sechs Filme konkurrieren hier um die Goldene Lola. Dazu gehören neben "Fabian" auch die Buchverfilmung "Schachnovelle", die Komödie "Ich bin dein Mensch" über die Liebe zu einem Roboter, die Geheimdienstsatire "Curveball - Wir machen die Wahrheit" sowie die politischen Dramen "Und morgen die ganze Welt" und "Je suis Karl".

Weltausstellung Expo in Dubai eröffnet Mit einer farbenfrohen Lasershow und Auftritten von Startenor Andrea Bocelli und Pianist Lang Lang ist die Weltausstellung Expo in Dubai eröffnet worden. Die Zeremonie am Donnerstag markierte den Auftakt der sechs Monate langen Schau, die sich unter anderem um Themen rund um Nachhaltigkeit und Mobilität dreht. Auch der emiratische Musiker Hussain al-Dschassmi, der saudische Sänger Mohammed Abdu und die libanesisch-amerikanische Sängerin Mayssa Karaa traten auf. Die Expo 2020 mit rund 190 teilnehmenden Ländern ist die erste Weltausstellung im arabischen Raum. Wegen der Corona-Pandemie war sie um ein Jahr verschoben worden, ihren Namen hat sie trotz der Verschiebung behalten.

Josef Schuster erhält Deutschen Kulturpolitikpreis Zur Verleihung des Deutschen Kulturpolitikpreises an Josef Schuster hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland die Verteidigung der Pressefreiheit gefordert. Zudem äußerte er sich zur Erinnerungskultur und zu der Debatte über die Verbrechen der Kolonialzeit. Die Auszeichnung des Deutschen Kulturrates wurde erstmals verliehen. Sie war aus dem "Kulturgroschen" hervorgegangen, der seit 1992 für kulturpolitische Lebensleistungen vergeben wurde. Der Arzt Schuster ist seit 2014 Zentralratspräsident und zugleich Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress. Seit 2020 ist er Mitglied im Deutschen Ethikrat. Laut Redemanuskript sagte Schuster am Abend: "Wir dürfen nicht zulassen, dass die Pressefreiheit von den Gegnern der Demokratie untergraben wird." Medien leisteten "sehr viel verantwortungsvolle und aufklärerische Arbeit". Medien würden jedoch seit einigen Jahren systematisch schlecht geredet und angegriffen.

ARD geht rechtlich gegen "Bild TV" vor Die ARD hat wegen der Nutzung von nicht genehmigten Inhalten rechtliche Schritte gegen den Fernsehsender "Bild TV" eingeleitet. Das teilte der Rundfunkverbund dem Evangelischen Pressedienst mit. ARD und ZDF werfen "Bild TV" vor, am Wahlabend Live-Inhalte ohne deren Einwilligung genutzt zu haben. Es geht den Sendern zufolge vor allem um die ersten Prognosen und die "Berliner Runde". Wie viele Minuten genau genutzt wurden, müsse die Prüfung ergeben. Bild TV hatte erklärt, die Bundestagswahl sei ein zeithistorischer Moment gewesen. Man habe außerdem mit "klaren Quellenverweisen" zitiert. Falls sich aus der Übernahme Ansprüche von ARD und ZDF ergeben sollten, sei man gerne bereit, diese zu begleichen.