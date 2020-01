Kulturnachrichten

Donnerstag, 16. Januar 2020

Gedenkkonzert für Mariss Jansons in München Mit einem Gedenkkonzert in der Münchner Philharmonie hat das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammen mit dem BR-Chor Abschied von seinem gestorbenen Chefdirigenten Mariss Jansons genommen. Der Erlös des Konzerts kommt der Stiftung Neues Konzerthaus München zugute. Jansons setzte sich über Jahre für den Bau eines neuen Konzertsaals als Heimstätte seines Orchesters ein. Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler sagte, er könne sich "sehr gut vorstellen", dass der neue Saal den Namen von Jansons trage. Sibler würdigte den Anfang Dezember im Alter von 76 Jahren gestorbenen lettischen Dirigenten als "ganz Großen", der um die gesellschaftsverändernde Kraft der Musik gewusst habe.

Neuzugänge in Rock and Roll Hall of Fame Die US-Poplegende Whitney Houston und der Rapper The Notorious B.I.G. sind in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Zu den weiteren Neuaufnahmen gehören die Synthie-Pop-Gruppe Depeche Mode, die Industrial-Rocker Nine Inch Nails, die US-Rockgruppe The Doobie Brothers und die britische Glam-Rock-Band T-Rex, wie die Organisatoren mitteilten. Über einen begehrten Platz in der Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio entscheiden neben einer Fan-Abstimmung mehr als tausend Musiker, Historiker und Vertreter der Musikindustrie. Eine Aufnahme ist erst 25 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung der Musiker möglich. Die Neulinge sollen am 2. Mai bei einer Zeremonie in Cleveland gewürdigt werden.

Berliner Staatsoper hält an Plácido Domingo fest Der Klassik-Weltstar Plácido Domingo soll trotz Forderungen nach Absage seiner Auftritte an der Berliner Staatsoper Unter den Linden singen. Der Sänger werde wie geplant am 16. und 21. Januar in Giuseppe Verdis "Traviata" auftreten, erklärte die Staatsoper. Der Verein Pro Quote Bühne, dem Frauen am Theater angehören, hatte angesichts der Vorwürfe in den USA wegen sexueller Belästigung ein "Auftrittsverbot" für Domingo in Berlin verlangt. Dazu sagte Staatsopern-Intendant Matthias Schulz, sein Haus nehme jeden Vorwurf sexueller Belästigung sehr ernst. In diesem konkreten Fall sehe er keine ausreichende Grundlage für eine Vorverurteilung und dafür, den seit langem gültigen Vertrag zu brechen.

Bruno Racine wird neuer Chef des Palazzo Grassi Der Franzose Bruno Racine wird neuer Direktor der privaten Kunstmuseen Palazzo Grassi und Punta della Dogana des französischen Unternehmers François Pinault in Venedig. Das teilte Pinault über eine Nachrichtenagentur mit. Der Kulturmanager löst ab Ende März Martin Bethenod ab, der sich dann ganz um den neuen Kunsttempel des Milliardärs Pinault, um die einstige Bourse de Commerce, die Handelsbörse, in Paris kümmern soll.