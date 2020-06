Kulturnachrichten

Samstag, 13. Juni 2020

Geburtstagsparade für die Queen ohne Zuschauer Zu Ehren der britischen Königin Elizabeth der Zweiten hätte heute die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping The Colour" stattfinden sollen. Normalerweise werden dazu immer am zweiten Samstag im Juni in der Nähe des Buckingham-Palastes Tausende Zuschauer erwartet. In diesem Jahr wurde die Parade wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen gibt es eine kleine Ersatz-Parade in Windsor ohne Zuschauer, die von der BBC im Fernsehen übertragen wird.

Debatte um das Wort "Rasse" im Grundgesetz Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hat ebenfalls für eine Streichung des Begriffs "Rasse" aus dem Grundgesetz plädiert. Dies hatten zuvor die Grünen-Politiker Robert Habeck und Aminata Touré angeregt. Sie sei dafür, dass "Rasse" durch eine andere Formulierung ersetzt werde, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Hierzu sollte der Rat von Verfassungsrechtlern, Wissenschaftlern und anderen Experten eingeholt werden. Das Wort "Rasse" findet sich in Artikel 3 des Grundgesetzes. Kritiker des Begriffs verweisen darauf, dass "Rasse" eine rein biologische Bedeutung hat und wegen der willkürlichen Auswahl von Eigenschaften als überholt gilt. Andere Stimmen verweisen darauf, dass sich das Wort im Grundgesetz gerade gegen konstruierte oder abwegige Vorstellungen richtet, wonach Menschen nach vermeintlich vererbbaren Merkmalen unterschieden werden könnten.

Karat gibt erstes Hotelzimmer-Konzert in Deutschland Die Rockband Karat gibt Samstagabend erstmals ein Konzert vor Zuschauern an Hotelfenstern. Es soll laut den Veranstaltern auch ein Signal für die Nöte der Branche in der Coronavirus-Krise sein. In Deutschland sind noch bis zum 31. August Großveranstaltungen verboten. Für das Konzert wurde im Innenhof des Hotels eine Bühne aufgebaut, die Zuschauer verfolgen den Auftritt aus Zimmern. Nach Angaben der Organisatoren handelt es sich um das deutschlandweit erste Hotelzimmer-Konzert. Es findet im Rahmen der Jubiläumstournee anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Gruppe statt. Die Band aus Berlin zählt zusammen mit den Puhdys, City und Silly zu den erfolgreichsten Rockgruppen der DDR.

Nobelpreisträger: Angst und Humor sind in der Krise wichtig Für den türkischen Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk sind in der Corona-Krise sowohl Angst als auch Humor wichtig. "Ich bin der Meinung, dass all diese Quarantänen funktionieren, wenn die Menschen Angst haben", sagte Pamuk der "Welt". Er habe in dieser Zeit gelernt, seine Angst zu respektieren. "Meine Angst hat mich gelehrt bescheiden zu sein, sie hat mir Demut gezeigt und mich dazu gebracht, mehr an andere zu denken, mich solidarisch zu fühlen, als Teil einer Gemeinschaft", so der Autor, der in Istanbul lebt. Zugleich beunruhige ihn, dass er seinen Sinn für Humor verliere. "Es ist nicht leicht humorvoll zu bleiben oder ironisch, viele Leute haben damit Probleme. Auch das gehört zu den Herausforderungen eines Schriftstellers", so Pamuk. Der Literaturnobelpreisträger von 2006 schreibt seit einigen Jahren an einem Buch über die dritte Pest-Pandemie von 1900. Es soll im kommenden Jahr erscheinen.

Oscar-Academy will diverser werden Als Reaktion auf die Rassismus-Debatte in den USA hat die Oscar-Academy die Entwicklung neuer Kriterien zur Oscar-Nominierung angekündigt. Eine neu ins Leben gerufene Arbeitsgruppe werde "Repräsentations- und Inklusionsstandards" erarbeiten, deren Erfüllung künftig Voraussetzung für eine Nominierung sei, teilte die Academy mit. Die Maßnahme soll dazu beitragen, die Oscars diverser zu machen. Bereits seit Jahren beklagen Kritiker unterschwelligen Rassismus bei der Preisvergabe. Die diesjährige Oscar-Verleihung sei nicht von den neuen Regeln betroffen, teilte die Academy mit. Zu den Details der neuen Kriterien äußerte sich das Gremium nicht. Ziel sei es jedoch, "gerechte Einstellungspraktiken und Diversität vor und hinter der Kamera" zu fördern.

Paris: Aktivisten wollten afrikanisches Kunstwerk aus Museum holen Aktivisten haben versucht, aus Protest gegen den Kolonialismus ein afrikanisches Kunstwerk aus dem Pariser Musée du quai Branly zu tragen. Es ist das nationale Museum für indigene und nicht-westliche Kunst. Sie gaben an, einen Begräbnispfahl aus dem 19. Jahrhundert nach Afrika zurückbringen zu wollen. Die fünf Männer wurden gestoppt, ehe sie das Museum verlassen konnten, erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft. Sie leitete Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls von Kulturgütern ein. Das Kunstwerk habe keine erheblichen Schäden davongetragen, sagte Frankreichs Kulturminister Franck Riester.

Deutsche Oper Berlin spielt auf dem Parkdeck Die Deutsche Oper in Berlin hat erstmals in der Corona-Krise wieder gespielt - unter freiem Himmel. Auf dem Parkdeck des Hauses zeigte ein Teil des Ensembles eine auf knapp zwei Stunden abgespeckte "Rheingold"-Fassung des britischen Komponisten Jonathan Dove und des Regisseurs Graham Vick. Die Version kommt mit rund 20 Orchestermusikern aus, statt der sonst üblichen mehr als 80. Unter Einhaltung der Abstandsregeln kamen rund 200 Zuschauer auf den Parkplatz der Deutschen Oper.

Behörde: Helmut Kohls Wohnhaus hat keinen Denkmalwert Für das frühere Wohnhaus des verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl gibt es keinen Denkmalschutz. Die rheinland-pfälzische Landesdenkmalbehörde wies einen entsprechenden Vorstoß der Witwe Maike Kohl-Richter zurück, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Kohl-Richter wollte auch die neben dem Bungalow gelegene "Sonderwache" der Polizei im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim schützen lassen. Die Gebäude hätten unter anderem wegen der schlichten architektonischen Gestaltung keinen Denkmalwert, begründete die Behörde ihre Ablehnung.

Bob Dylan prangert Foltertod von George Floyd an Bob Dylan hat den Tod des Afro-Amerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis angeprangert. Er sei davon angewidert gewesen, wie ein weißer Polizeibeamter den unbewaffneten Floyd zu Tode gefoltert habe, sagte der Musiker in einem Interview mit der "New York Times". Er hoffe, dass es schnell Gerechtigkeit für die Familie Floyd und für die Nation geben werde. Der 79-jährige Dylan stammt selbst aus dem Bundesstaat Minnesota. Zahlreiche seiner Songs aus den 70-er Jahren beschäftigen sich mit Rassismus und der verbreiteten Polizeigewalt gegen Schwarze.