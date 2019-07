Kulturnachrichten

Sonntag, 21. Juli 2019

Gebeine aus Sebaldusgrab noch da Die Gebeine des Heiligen Sebaldus aus dem achten Jahrhundert sind in einer feierlichen Zeremonie in der Nürnberger Kirche St. Sebald erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Der Pfarrer brach während eines Rituals die Siegel der beiden Holzladen, in denen sich 13 purpurfarbene Stoffsäckchen befinden. Sie enthalten unter anderem die Schädeldecke und längere Knochenstücke des Nürnberger Stadtpatrons. Vertreter von Kirche, Stadt und Wissenschaft überprüfen seit 1463 im Abstand von 25 bis 50 Jahren, ob die Reliqiuen noch vollständig sind. Anlass der insgesamt 19. Graböffnung war das 500. Jubiläum der Fertigstellung des Grabmals.

Salzburger Festspiele beginnen mit "Jedermann!" Mit der Schauspielerin Vera Tscheplanova als neuer "Buhlschaft" haben am Samstagabend die Salzburger Festspiele 2019 begonnen. Erstmals in einem gewagten, durchbrochenen Hosenanzug und mit ungewohnt rauchiger Stimme umgarnte die gebürtige Russin ihren Geliebten "Jedermann", wieder gespielt von Tobias Moretti. Mit fast 700 Vorstellungen in einem knappen Jahrhundert - kommendes Jahr begehen die Festspiele ihr 100-jähriges Bestehen - ist Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel "Jedermann" auf dem Salzburger Domplatz ein zentraler Bestandteil des weltgrößten Musik- und Theaterfestivals.

Twitter-Account von Scotland Yard geknackt Unbekannte Hacker haben den Twitter Account der Londoner Polizei geknackt. In etlichen gefälschten Tweets forderten sie die Freilassung des Rappers Digga D, teilte die britische Nachrichtenagentur PA mit. "Wir entschuldigen uns bei unseren Abonnenten und Followern für die Nachrichten, die sie bekommen haben", hieß es in einer Mitteilung von Scotland Yard. Der Drill-Rapper Digga D, alias Rhys Herbert, sei voriges Jahr im Alter von 17 Jahren zusammen mit vier anderen Mitgliedern der 1011 Gang festgenommen worden, als sie mit Baseballschlägern und Macheten ausgerüstet auf dem Weg waren, Rivalen anzugreifen, meldete PA. Der sogenannte Drill-Rap, bei dem oft maskierte und vermummte Männer von Waffen, Drogen und Messerstechereien reden, wird mit einem Anstieg von Gewaltverbrechen in der britischen Hauptstadt in Verbindung gebracht.