Kulturnachrichten

Samstag, 16. Februar 2019

Gebäude der St. Petersburger Uni stürzt ein Keine Schwerverletzten und keine Todesopfer Während der Lehrverstaltungen sind Teile eines Gebäudes der Universität in der russischen Stadt St. Petersburg eingestürzt. Dutzende Studenten und Mitarbeiter seien für kurze Zeit eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der Ostseemetropole mit. Knapp 90 Menschen konnten aus dem zerstörten Gebäude gerettet werden. Niemand sei ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden, es gebe auch keine Todesopfer. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, war zunächst unklar. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie sich innerhalb weniger Sekunden an Wänden Risse bildeten und diese einknickten. Mindestens vier Stockwerke brachen ein. Das Gebäude gehört zur staatlichen Universität für Informationstechnologien, Mechanik und Optik Sankt Petersburg (ITMO) und liegt im historischem Zentrum der Millionenstadt. In einem der Stockwerke sollen unmittelbar vor dem Einsturz kleinere Reparaturarbeiten vorgenommen worden sein. Die Behörden ermittelten, ob dabei alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden.

Scheidender Berlinale-Chef Dieter Kosslick gewürdigt Grütters: Kosslick hat Blick für Zustand der Welt geschärft Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den scheidenden Berlinale-Chef Dieter Kosslick als "wahren Filmhelden" gewürdigt. Kosslick habe "mit couragierter Standhaftigkeit der Freiheit der Kunst eine Bühne und verfolgten Künstlerinnen und Künstlern eine Kinoleinwand geboten", sagte die CDU-Politikerin. Sein Engagement habe einer Filmkunst gegolten, "die den Blick für den Zustand der Welt schärft". Unter Kosslick habe sich die Berlinale zum größten Publikumsfestival unter den renommierten Festivals entwickelt. Kosslick hat die Internationalen Filmfestspiele Berlin 18 Jahre lang geprägt. Seine Nachfolger sind Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, die als Doppelspitze die Leitung übernehmen.

Berlinale-Chef Kosslick ruft zu Einsatz für Vielfalt auf Einer seiner letzten Wortbeiträge als Berlinale-Chef Der scheidende Berlinale-Direktor Dieter Kosslick hat zu Engagement für Vielfalt, Freiheit und demokratische Werte aufgerufen. Das sei auch Aufgabe von Künstlern und Filmschaffenden, sagte der 70-Jährige anlässlich der Preisvergabe der unabhängigen Jurys bei den Internationalen Filmfestspiele Berlin. In Filmen, wie sie regelmäßig auf der Berlinale zu sehen sind, werde die menschliche Vielfalt in Geschichten aus der ganzen Welt erzählt. Auch künftig sei es Aufgabe von Kunst und Film, für Vielfalt und freiheitliche Werte einzutreten, sagte Kosslick in einem seiner letzten Wortbeiträge als Berlinale-Chef. Die am Sonntag zu Ende gehenden Internationalen Filmfestspiele Berlin waren die letzten unter seiner Leitung.

Feuer beschädigt Museumsschiff "Seute Deern" Es galt als Wahrtzeichen von Bremerhaven Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag das Museumsschiff "Seute Deern" in Bremerhaven beschädigt, das als Wahrzeichen der Stadt gilt. Menschen wurden bei dem Brand auf dem knapp 100 Jahre alten Holzschiff nicht verletzt, wie das Deutsche Schifffahrtsmuseum mitteilte. Weder Brandursache noch Schadenshöhe waren zunächst bekannt. Brandermittler der Kriminalpolizei wollen am Montag Untersuchungen aufnehmen, wenn die Feuerwehr das Schiff dafür freigegeben hat. Der Brand war in einem Hohlraum zwischen Außen- und Innenwand ausgebrochen. Die 1919 in den USA gebaute "Seute Deern" war bereits vor dem Brand sanierungsbedürftig. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro an der Instandsetzung, die ursprünglich 32 Millionen Euro kosten sollte.

Trauer um Schauspieler Bruno Ganz "Sein fulminantes Werk bleibt" Mit Trauer und Betroffenheit haben Kultur und Politik auf den Tod des Schweizer Schauspielers Bruno Ganz reagiert. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) würdigte ihn als "eine Ikone des deutschsprachigen Theaters und einen herausragenden Könner auch der internationalen Schauspielkunst". "Niemand konnte sich der faszinierenden Kraft seiner Rollengestaltung entziehen. Das Publikum liebte ihn für seine Experimentierfreude, aber auch für sein leises, oft melancholisches Spiel", schrieb Grütters in einer Mitteilung. Der Leiter der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick, erinnerte an eine "wunderbare Zusammenarbeit". "Wir trauern um den großen Bruno Ganz", twitterte die Berliner Schaubühne, an der Bruno Ganz ab den 70er Jahren große Erfolge feierte. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat ihn als einen "der bedeutendsten Schauspieler unserer Zeit" gewürdigt. "Sein fulminantes Werk bleibt", erklärte Maas im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Preise der Nebenjurys bei 69. Berlinale vergeben "God Exists, Her Name Is Petrunya" und "Systemspremger" augezeichnet Kurz vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung über den Goldenen und die Silbernen Bären sind bei der 69. Berlinale die Preise der Nebenjurys vergeben worden. Dabei hat einer der Bären-Favoriten erste Preise absahnen können. Die mazedonische Produktion "God Exists, Her Name Is Petrunya" von Teona Strugar Mitevska sicherte sich Auszeichnungen der Gilde Deutscher Filmkunsttheater und der Ökumenischen Jury. Der deutsche Wettbewerber "Systemprenger" von Nora Fingscheidt bekam den Publikumspreis der "Berliner Morgenpost". Die Publikumsjury des "Tagesspiegel" entschied sich "Monsters" von Marius Olteanu aus Rumänien. Der Amnesty International Filmpreis ging an den brasilianischen Film "Your Turn" von Eliza Capai, die den Kampf Jugendlicher im zunehmend härteren brasilianischen Alltag zeigt.

Bei der Berlinale werden die Bären verliehen Internationale Jury vergibt den Goldenen und sieben Silberne Bären Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin werden am Abend die Preise verliehen. Die Internationale Jury unter Leitung der französischen Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche muss über die Vergabe des Goldenen Bären und von sieben Silbernen Bären entscheiden. Neben dem besten Film werden unter anderem die beste Regieleistung, das beste Drehbuch und die besten Darsteller ausgezeichnet. Im Rennen um die Bären sind insgesamt 16 Filme angetreten, darunter auch drei deutsche Produktionen - die Romanverfilmung "Der Goldene Handschuh" von Fatih Akin, "Ich war zuhause, aber" von Angela Schanelec und "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt.

Schauspieler Bruno Ganz gestorben Er war einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler Der Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, starb der 77-Jährige in der Nacht in seinem Wohnhaus in Zürich. Der Schweizer gehörte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Theater- und Filmschauspielern der Gegenwart. In den 1970er Jahren spielte er an der Berliner Schaubühne und arbeitete mit Peter Zadek, Peter Stein, Claus Peymann, Klaus Michael Grüber, Luc Bondy und Dieter Dorn zusammen. Immer wieder war Ganz auch in Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem 1987 als Engel Damiel in „Himmel über Berlin“ von Wim Wenders. Einem breiten Publikum bekannt wurde der Schauspieler 2004 in seiner Rolle als Adolf Hitler in dem Kinofilm "Der Untergang". Ganz erhielt zahlreiche Preise. Im Februar 1996 vermachte ihm der Schauspieler Josef Meinrad den Iffland-Ring, der seit über 100 Jahren an den jeweils „würdigsten“Schauspieler deutschsprachiger Bühnen weitervererbt wird.