Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. Mai 2021

GB lockert Visaregeln für Nobelpreisträger und Stars Mit vereinfachten Visaregeln für hochdekorierte Schauspieler oder Wissenschaftler will Großbritannien künftig kluge Köpfe und brillante Bühnenstars anlocken. Anträge von Nobelpreisträgern, Oscar- und Grammy-Gewinnern, aber auch von Siegern bei den Golden Globes, den Britischen Filmpreisen oder den Brit Awards sollen bevorzugt behandelt werden, wie das Innenministerium in London am Mittwoch ankündigte. Der Schritt gehöre zum Plan des Landes, die "Besten und Klügsten" aus aller Welt zu gewinnen. "Die Gewinner dieser Auszeichnungen haben den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht und Großbritannien so viel zu bieten", sagte Innenministerin Priti Patel. Das neue Einwanderungssystem sei entwickelt worden, um die Besten und Klügsten anzuziehen, basierend auf ihren Fähigkeiten und Talenten und nicht auf ihrer Herkunft. Kritiker hatten gewarnt, dass Fachkräfte von neuen Visumsregeln abgehalten werden könnten, in Großbritannien zu arbeiten. Außerdem gibt es noch keine Einigung mit der EU über Visumsregeln für Künstlerinnen und Künstler.

Kulturstaatsministerin für Open-Air-Veranstaltungen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat sich für Open-Air-Kulturveranstaltungen im Sommer ausgesprochen. "Ich verstehe den Wunsch, möglichst schnell wieder Open-Air-Veranstaltungen zuzulassen und befürworte dies auch", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dennoch müsse man in der aktuellen Situation gesamtgesellschaftlich denken und verantwortungsvoll bleiben. "Gerade bei größeren Open-Air-Veranstaltungen kann die Lage schnell unüberschaubar werden und damit das Übertragungsrisiko steigen", so Grütters. So müssten auch der An- und Abreiseweg als Risikofaktoren mitgedacht werden. Sie hoffe sehr, dass die aktuellen Maßnahmen jetzt im Frühjahr schnell zu einem Sinken der Infektionszahlen führten und es möglichst bald wieder viele Kulturveranstaltungen gebe.

Christie's versteigert Spitzenwein von Raumstation ISS Das New Yorker Auktionshaus Christie's versteigert eine Flasche Rotwein, die auf der Internationalen Raumstation ISS einer besonderen Reifezeit ausgesetzt war. Der Schätzpreis liegt bei umgerechnet 830.000 Euro. Sollte er tatsächlich erzielt werden, wäre es die teuerste Weinflasche der Welt. Der Wein des Jahrgangs 2000 stammt von dem angesehenen Weingut Château Petrus bei Bordeaux und gehört zu insgesamt zwölf Grand Crus, die im Januar nach 14 Monaten von der ISS auf die Erde zurückgekehrt waren. Tests am Institut für Weinwissenschaften der Universität Bordeaux ergaben, dass sie auch im All Spitzenweine blieben, wenngleich sich ihre Farbe und einige Duft- oder Geschmacksnoten verändert hatten. Der galaktische Wein ist nicht Teil einer öffentlichen Auktion. Vielmehr handelt es sich um eine private Versteigerung, bei der Käufer und Preis - falls erwünscht - unter Verschluss bleiben. Der Erlös soll in die Finanzierung zukünftiger Weltraummissionen fließen, die sich mit Agrar-Forschung befassen.

Bayern: Kulturveranstaltungen ab 10. Mai möglich In Bayern könnte es bald wieder Theater-, Konzert- und Opernvorstellungen vor Publikum geben. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 sollen ab dem 10. Mai kulturelle Veranstaltungen erlaubt werden. Das entschied das Kabinett in München. Wie viele Zuschauer dann erlaubt sind, richte sich nach den örtlichen Gegebenheiten, dem Mindestabstand und den gängigen Hygienemaßgaben, ergänzte Kunstminister Bernd Sibler.