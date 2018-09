Kulturnachrichten

Dienstag, 18. September 2018

"Game of Thrones" erhält erneut Emmy als beste Drama-Serie - Fantasy-Serie war als Favorit ins Rennen gegangen Fernseh-"Oscars" in Los Angeles verliehen Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat erneut den begehrten US-Fernsehpreis Emmy erhalten: Bei der Preisverleihung in Los Angeles wurde die Serie zur besten Drama-Serie gekürt und setzte sich damit gegen "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" durch, die im vergangenen Jahr den Preis geholt hatte. "Game of Thrones" war mit 22 Nominierungen ins Rennen gegangen; in den vergangenen Jahren hatte die Serie bereits 45 Emmys gewonnen. Die 50er-Jahre-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" erhielt den Preis für die Beste Comedy-Serie. Emmys gingen zudem an Rachel Brosnahan als beste Hauptdarstellerin und Alex Borstein als beste Nebendarstellerin in der Serie.

Ministerin Karliczek dringt auf Umsetzung von Bildungsstudie Ohne Lesen und Schreiben geht es nicht Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, dringt darauf, die Schreiblernmethoden an deutschen Schulen schnell zu überdenken: "Richtig Lesen und Schreiben zu können ist und bleibt entscheidend, ohne diese Kulturtechniken geht es nicht," sagte Karliczek den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Am Wochenende hatte die Universität Bonn eine Studie veröffentlicht, nach der die herkömmliche Fibel-Methode zu deutlich besseren Rechtschreibleistungen führt als etwa die reformpädagogische Methode "Lesen durch Schreiben". Die Ergebnisse der Studie müssten nun schnell in der Praxis Anwendung finden, so Karliczek. Auch der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter, sieht Handlungsbedarf: Die Studie gebe "wichtige Hinweise", sagte der Linke-Politiker. "Wir werden diese mit unseren Experten in Schule und Wissenschaft besprechen und Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Lehr- und Lernmethoden ziehen." Derweil forderte der Deutsche Lehrerverband bereits ein bundesweites Verbot der Methode "Lesen durch Schreiben". Es gehe jetzt darum, möglichst schnell weiteren Schaden von Grundschulkindern abzuwenden, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Funke Mediengruppe. Die Länder müssten jetzt "ernsthafte und tief greifende Konsequenzen" ziehen.

Ariane Matiakh geht nach Halle Die französische Dirigentin wechselt zur Spielzeit 2019/20 Die Staatskapelle und die Oper Halle bekommen eine neue Generalmusikdirektorin: Ariane Matiakh wird Nachfolgerin von Josep Caballé-Domenech. Das teilte die Theater, Oper und Orchester GmbH mit. Mit Matiakh engagiere das Fünfspartenhaus eine Dirigentin, die nicht nur das Konzert-, Opern- und Ballettrepertoire von der Klassik bis in die Gegenwart beherrsche. Sie werde auch die lange Tradition der Barockmusikpflege in der Händel-Stadt fortführen. Die 38-Jährige studierte in Wien bei Leopold Hager und Seiji Ozawa. Von 2005 bis 2009 war sie erste Assistentin an der Opéra und dem Orchestre National de Montpellier. Als Dirigentin arbeitete sie in vielen Ländern Europas.

Marie Antoinettes Juwelen kommen unter den Hammer Das teilte Sotheby's mit. Marie Antoinette starb auf dem Schafott. Der Schmuck der französischen Königin überdauerte nicht nur die Revolution im Besitz der Familie. Nun werden ihre Ketten, Broschen und Perlenanhänger vom Haus Bourbon-Parma zum Kauf angeboten. Vor ihrem Tod hatte Marie Antoinette ihren Privatbesitz nach Belgien gebracht. Nach dem Tod der Tochter von Kaiserin Maria Theresia ging er nach Wien. Warum die Juwelen nun versteigert werden, konnte das Auktionshaus Sotheby's nichts sagen. Die Auktion findet im November in Genf statt.

Land Berlin überlässt DAU-Entscheidung dem Bezirk Der zuständige Ausschuss des Abgeordnetenhauses tagte Das Land Berlin will sich in das Genehmigungsverfahren für das Kunstprojekt DAU nicht einschalten. "Es ist nicht am Senat, da in irgendeiner Weise Druck auszuüben", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Über die Genehmigung müssten ausschließlich Bezirk und Sicherheitsbehörden entscheiden. Sie hätten am Schluss auch die Verantwortung. "Wir können höchstens als Ermöglicher auftreten", so Lederer. Für das Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky soll vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein Gebäudekomplex an der Straße Unter den Linden mit einer Betonmauer abgeriegelt werden, um Diktatur erneut erfahrbar zu machen.