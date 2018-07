Kulturnachrichten

Freitag, 13. Juli 2018

"Game of Thrones" diesjähriger Emmy-Favorit Fantasy-Produktion als beste Dramaserie nominiert Die beiden TV-Serien "Game of Thrones" und "Handmaid's Tale" zählen zu den großen Favoriten bei den diesjährigen Emmy Awards. Bei der Bekanntgabe der möglichen Preisträger des wichtigsten US-Fernsehpreises in Los Angeles wurden die Produktionen in der Hauptkategorie "Herausragende Dramaserie" nominiert. Gewinnen könnten hier auch "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us" und "Westworld". Bei den Comedyserien sind unter anderem "The Marvelous Mrs. Maisel", "Atlanta" und "Unbreakable Kimmy Schmidt" im Rennen. Zu den möglichen prominenten Preisträgern zählen auch Alec Baldwin als Donald Trump in "Saturday Night Live" und Sänger John Legend für seine Rolle in einer Live-TV-Aufführung von "Jesus Christ Superstar". Die Hauptpreise der 70. Emmy Awards werden am 17. September in Los Angeles vergeben.

Meg Ryan bekommt Preis beim Locarno Filmfestival US-Schauspielerin wird für geistreiche Interpretation ausgezeichnet Die US-Schauspielerin Meg Ryan wird beim Filmfestival Locarno für ihren Beitrag zur Filmgeschichte mit dem Leopard Club Award geehrt. Die Veranstalter nannten als Beispiele unter anderem die Welterfolge "Harry und Sally", "Schlaflos in Seattle" und "E-Mail für Dich". Ryan habe sie mit ihrer geistreichen Interpretation, die Schönheit und Ironie einmalig verbinde, zu Kultfilmen gemacht, teilten die Veranstalter mit. Die Preisvergabe findet am 3. August statt. Im vergangenen Jahr erhielt Oscar-Preisträger Adrien Brody ("Der Pianist") den Preis. Das Locarno Filmfestival ist eines der ältesten Filmfestivals der Welt. Es findet zum 71. Mal vom 1. bis 11. August in Locarno im Schweizer Kanton Tessin statt. Hauptpreis ist der "Goldene Leopard". Im vergangenen Jahr ging er an den Chinesen Wang Bing für seine Dokumentation "Mrs. Fang".

Bayer hält an Verkauf von "Mars"-Statuette fest "Über den Verkauf geeinigt" Der Pharmakonzern Bayer hält trotz einer Bitte von Kulturstaatsministerin Monika Grütters um eine Schenkung oder Dauerleihgabe am Verkauf der "Mars"-Skulptur nach Dresden fest. "Wir haben uns mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einvernehmlich über einen Verkauf geeinigt" und man habe deren Angebot angenommen, teilte das Unternehmen mit. Man halte sich an die Vereinbarung und die getroffenen Zusagen, "die übrigens unter Mitwirkung der Ministerin entstanden sind". Grütters hatte Bayer-Chef Werner Baumann in einem persönlichen Brief gebeten, die "Mars"-Skulptur doch noch zu schenken. Der Museumsverbund will das Werk von Renaissancebildhauer Giambologna (1529-1608) mit Hilfe mehrerer Geldgeber kaufen. Grütters hatte darauf verwiesen, dass Bayer den "Mars" einst selbst als Schenkung erhielt und dieser nun aus Steuergeldern bezahlt werden müsse. Der Konzern hatte die Bronze nach öffentlichem Protest in letzter Minute von einer Sotheby's-Auktion in London Anfang Juli zurückgezogen. Er will nach eigenen Angaben mit dem Erlös in junge Kunst investieren.

Gedenkgottesdienst für Liu Xiaobo Friedensnobelpreisträger war vor einem Jahr gestorben Der Liedermacher Wolf Biermann und die Schriftstellerin Herta Müller werden am Freitag in der Berliner Gethsemanekirche zu einem Solidaritäts- und Gedenkgottesdienst für den chinesischen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo erwartet. Mit dem Gottesdienst soll an den im Juli 2017 gestorbenen Menschenrechtler erinnert werden. Ob seine Witwe Liu Xia teilnimmt, ist noch unklar. Die 57-jährige Dichterin und Fotografin war am Dienstag in Berlin eingetroffen, nach dem die chinesischen Behörden sie zuvor aus einem fast achtjährigen Hausarrest entlassen hatten. Ihre Freilassung erfolgte zum Abschluss deutsch-chinesischer Regierungskonsultationen in Berlin. Der Bürgerrechtler Liu Xiaobo war am 13. Juli 2017 mit 61 Jahren in China an Krebs gestorben. Er war 2009 zu elf Jahren Haft verurteilt worden, weil er sich für demokratische Reformen eingesetzt hatte. 2010 erhielt er den Friedensnobelpreis, den er nicht entgegennehmen konnte. Die Auszeichnung war für die chinesische Führung Anlass, seine Frau Liu Xia unter Hausarrest zu stellen und permanent zu überwachen.

Sigmund-Freud-Preis für Kunsthistoriker Kemp "Komplexe Werke der Kunst in einer anschaulichen Prosa" Der Kunsthistoriker und Autor Wolfgang Kemp erhält den mit 20.000 Euro dotierten Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Kemp erschließe dem Leser "komplexe Werke der Bildenden Kunst in einer anschaulichen, begriffsklaren, theoretisch durchdachten und ästhetisch sensiblen Prosa", heißt es in der Begründung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Mit seinen Geschichten gebe Kemp einen Einblick in den Kunstbetrieb der Gegenwart. Die Auszeichnung wird am 27. Oktober in Darmstadt zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis verliehen. Kemp arbeitete als Professor für Kunstgeschichte in Kassel, Marburg und Hamburg. Seit 2011 ist er Gastprofessor in Lüneburg. Er veröffentlichte Bücher zu Kunstgeschichte, Architektur und Fotografie und schreibt für Tageszeitungen.