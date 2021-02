Galakonzert mit dem Lettischen Nationalen Sinfonieorchester Viele Gäste für ein Klassik-Rundfunk-Jubiläum

Moderation: Volker Michael

Die Organistin Iveta Apkalna im Galakonzert vom lettischen Radio Klasika am 7.1.21 in der Großen Gilde Riga (Gatis Rozenfelds/Radio Klasika/EBU)

25 Jahre alt wurde das lettische "Radio Klasika" im Januar. Gefeiert wurde mit einem Galakonzert: Prominente Gäste kamen hinzu, Iveta Apkalna, Raimonds Pauls, junge Talente und das Lettische Nationale Sinfonieorchester mit dem Dirigenten Andris Poga.

Auf dem Rigaer Gala-Programm standen Werke von lettischen Komponisten der älteren Generation, von Ludwig van Beethoven, Franz Liszt und am Schluss von Camille Saint-Saëns.

Iveta Apkalna wird im letzten Satz seiner dritten Sinfonie zu hören sein. Im Laufe der Sendung gibt die Organistin Auskunft über die Musikwerke und ihr Verhältnis zu "Radio Klasika", diesem wichtigen öffentlichen lettischen Radioprogramm, das vor 25 Jahren ins Leben gerufen wurde.

Altmeister Pauls als Ehrengast

Stargast des Abends war der Pianist und Komponist Raimonds Pauls, der vielleicht bekannteste lettische Musiker. Er stellte zwei eigene Werke vor, darunter auch das berühmte Lied "Orgel in der Nacht" aus den 1970-er Jahren, das hier in einer Fassung für Klavier, Orgel und Orchester erklang.

Der Pianist und Komponist Raimonds Pauls und das Lettische Nationale Sinfonieorchester unter Leitung von Andris Poga am 7.1.21 in der Großen Gilde Riga im Gala-Konzert vom lettischen Radio Klasika (Gatis Rozenfelds/Radio Klasika/EBU)

Wir haben diesen Mitschnitt aus der Großen Gilde, dem altehrwürdigen Konzertsaal in Lettlands Hauptstadt von eben jenem Radio Klasika im Rahmen von Euroradio bekommen. Das Konzert begann mit einem kurzen Orchesterstück von Dobrinka Tabakova.

Die in Plowdiw in Bulgarien aufgewachsene Komponistin lebt in Großbritannien. Ihre Musik hängt auch mit einem Radio-Jubiläum zusammen: Sie hat vor gut drei Jahren für das 50-jährige Bestehen von Euroradio, dem Radionetzwerk der EBU, das Stück "Orpheus’ Komet" geschrieben.

Orpheus und die Bienen

Darin taucht die Euroradio-Hymne auf, die Einleitung zu Claudio Monteverdis Oper "Orfeo". Ausgangspunkt ist aber ein Gedicht vom lateinischen Dichter Vergil – in einem Ausschnitt aus seinen agrarwirtschaftlichen Lehrgedichten "Georgica" geht es um Imkerei.

In Tabakovas vielfarbigem Orchesterstück lassen sich deutlich vor allem die Flugbewegungen der fleißigen Insekten vernehmen.

Der Pianist und Komponist Raimonds Pauls, die Organistin Iveta Apkalna und das Lettische Nationale Sinfonieorchester unter Leitung von Andris Poga am 7.1.21 in der Großen Gilde Riga im Gala-Konzert vom lettischen Radio Klasika (Gatis Rozenfelds/Radio Klasika/EBU)

Außerdem traten die beiden jungen Musiker Elina Bukša und Daumants Liepinš im Galaprogramm auf, mit der schmachtenden Violinromanze op. 50 von Ludwig van Beethoven und dem rasant-kompakten Klavierkonzert Nr. 1 von Franz Liszt.

Eine weitere Besonderheit war das "Concerto Leggiero für Neun Jazzinstrumente und Streicher" von Ģederts Ramans. Ein warmherziges Werk ebenfalls aus den 1970er Jahren, als vielerorts Musikerinnen und Musiker eine Verbindung suchten zwischen Jazz und Sinfonik. Hierin spielen Mitglieder der Lettischen Radio-Bigband zusammen mit dem Lettischen Nationalorchester. Den gesamten Abend leitet der renommierte Chefdirigent des Orchesters Andris Poga.

Große Gilde, Riga

Aufzeichnung vom 7. Januar 2021

Dobrinka Tabakova

"Orpheus' Komet" für Orchester

Ludwig van Beethoven

Romanze F-Dur op. 50 für Violine und Orchester

Franz Liszt

Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur S. 124

Ģederts Ramans

"Concerto Leggiero" für neun Jazz-Instrumente und Streichorchester

(Ausschnitt)

Raimonds Pauls

Miniatur aus dem Klavierzyklus "Nachtfalter" (arrangiert für Klavier und Orchester von Jēkabs Jančevskis)

Raimonds Pauls

Orgel bei Nacht (arrangiert für Orgel, Klavier und Orchester von Anna Veismane)

Camille Saint-Saëns

Finale aus der Sinfonie Nr. 3 C-Dur op. 78 ("Orgelsinfonie")

Elina Bukša, Violine

Daumants Liepinš, Klavier

Kārlis Vanags, Flöte

Dāvis Jurka, Kristaps Lubovs, Saxofon

Gatis Gorkuša, Trompete

Laura Rozenberga, Posaune

Edvīns Ozols, Kontrabass

Artis Orubs, Schlagzeug

Miķelis Dzenuška, Vibrafon

Viktors Ritovs, Klavier

Raimonds Pauls, Klavier

Iveta Apkalna, Orgel



Lettisches Nationales Symphonie-Orchester

Leitung: Andris Poga