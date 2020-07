Gaetano Donizetti: Streichquartett Nr. 5 in e-Moll Auch Operngiganten waren mal Anfänger

Von Bettina Schmidt

Gaetano Donizetti, als bekannter Opernkomponist porträtiert um 1848 von Giuseppe Rillosi. (imago images / Leemage)

Wer große Opern schreiben will, muss übersichtlich anfangen. Gaetano Donizetti hat in seinen frühen Jahren sechs Streichquartette komponiert, die schon den großen Melodiker zeigen, der mit raffinierten musikalischen Überraschungen experimentiert.

Gaetano Donizetti stammt aus extrem ärmlichen Vorstadt-Verhältnissen Bergamos. Aber seine musikalische Ader verhalf ihm zu einer Chorknabenstelle im Zentrum Bergamos. Als 8-Jähriger kam er hierher und blieb neun Jahre. Hier tauchte er voll und ganz in die Welt der Kirchenmusik ein. Er wurde auch in Komposition unterwiesen und blickte mitten hinein in die Musikszene der Stadt. Und so schrieb er noch als Teenager sechs Streichquartette, die in Bergamo gerade en vogue waren.

Jung und schon ganz eigen

Noch ganz am Wiener Mozart-Haydn-Tonfall orientiert, zeigen sie doch schon eine Handschrift: eingängig-dramatische Melodien wechseln mit buffonesken Abschnitten überraschender Weise ab. Diese Quartette zeigen: Donizetti sollte nicht nur als der Opernkomponist des Verismo wahrgenommen werden. Diese Streichquartette gehören ins Regelrepertoire!

Im Jahr 2014 produzierte Deutschlandfunk Kultur mit dem Pleyel Quartett Köln alle sechs Streichquartette des Komponisten. Das Ensemble spielt auf Instrumenten der Donizetti-Zeit. Die feine, klare Interpretation wurde in der Kritik hochgelobt, denn sie verströme "Leichtigkeit, Klangsinnlichkeit und wendige Eleganz".

Gaetano Donizetti

Streichquartett e-Moll

Pleyel Quartett Köln:

Milena Schuster, Violine

Ingeborg Scheerer, Violine

Andreas Gerhardus, Viola

Marie Deller, Violoncello