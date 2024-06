Diskussionsrunde

Fußballeuropameisterschaft: Wer profitiert? Wer zahlt?

53:22 Minuten Das Maskottchen der diesjährigen Fußball-EM der Männer heißt Albärt. © picture alliance / dpa / Peter Kneffel

Schröder, Gerhard · 07. Juni 2024, 18:05 Uhr

Am 14. Juni 2024 startet die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland. Mannschaften aus 24 Ländern spielen in zehn deutschen Städten. Die UEFA spricht von Rekordgewinnen. Den Großteil der Kosten tragen Städte, Bund und Länder.