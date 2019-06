Kulturnachrichten

Montag, 1. Juli 2019

Fusion-Festival: 28-Jähriger tot in Zelt entdeckt Auf dem Gelände des alternativen Kulturfestivals "Fusion" in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntagvormittag ein 28-Jähriger tot aufgefunden worden. Nach Angaben des leitenden Arztes habe der Mann aus Mainz in einem Zelt gelegen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte und ein Notarzt hätten nur noch den Tod feststellen können. Kriminalpolizisten seien zum Einsatz gekommen. Die Todesursache sei noch unklar, es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das Fusion Festival findet seit mehr als 20 Jahren statt und ist in dieser Zeit stetig gewachsen. Unter jungen Leuten ist es bundesweit als entspanntes Musikevent nahe der Müritz bekannt. In diesem Jahr kamen von Mittwoch bis Sonntag rund 70.000 Menschen zu dem Festival in Lärz bei Mirow.

Riesige Gay-Pride-Parade in New York New York hat in einem Meer aus Regenbogenflaggen seine Solidarität mit der Schwulen- und Lesbenbewegung demonstriert. Zahlreiche Menschen nahmen am Sonntag am Marsch zum 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstands gegen Schikane und willkürliche Kontrollen von Homo- und Transsexuellen teil. Beobachter sprachen von einer der größten Paraden in der Geschichte der Bewegung für Schwulen- und Lesbenrechte. In der Kultbar Stonewall Inn in Greenwich Village setzten sich Gäste am 28. Juni 1969 gegen eine Polizeirazzia zur Wehr. Die Ereignisse gelten als Triebfeder für den Kampf für die Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinde. LGBTQ ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender und queer.

ZDF-Krimi gewinnt Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis Der ZDF-Krimi "Ein verhängnisvoller Plan" hat den diesjährigen Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis gewonnen. Die Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zeichnete die Produktion von Dagmar Rosenbauer und Jakob Krebs am Sonntag auf dem Münchner Filmfest aus. Der Preis ist mit 25 000 Euro dotiert. Die Jury sprach in ihrer Begründung von einem deutschen "Fernsehthriller auf Weltniveau". Der Film breche mit allen Konventionen klassischer TV-Ermittler. In dem Krimi wacht der Polizist Jan Brenner (Benjamin Sadler) neben seiner toten Geliebten, einer Journalistin, auf. Er beseitigt zwar die Leiche, diese taucht aber mitten in Berlin wieder auf. Brenner wird daraufhin selbst mit der Klärung des Falls beauftragt. Die Produktion einer Berliner Firma für das ZDF hatte am Freitag auf dem Filmfest in der bayerischen Landeshauptstadt seine Premiere gefeiert.

Lisa Martinek verstorben Mit nur 47 Jahren starb die Schauspielerin Lisa Martinek völlig unerwartet am Freitag in Italien. Das teilte der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der Deutschen Presseagentur mit. Zuletzt war die gebürtige Stuttgarterin in einem "Tatort", als Chefin der Mordkommission in der ZDF-Serie "Schwartz & Schwartz" und als blinde Anwältin in "Die Heiland" zu sehen. Martinek war schon während ihrer Schauspielausbildung von 1993 bis 1997 in Hamburg im Thalia Theater engagiert und spielte Kino- und Fernsehrollen. Bis 2001 war sie Ensemble-Mitglied des Leipziger Schausspielhauses. Von 2006 bis 2012 spielte Martinek in der Krimireihe "Das Duo" die Kommissarin Clara Hertz. Sie lebte mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und den drei Kindern in Berlin und München.