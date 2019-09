Fusenbreundinnen Pharbara und Biline Das Feature, 50 min Von Barbara te Kock und Philine Velhagen Sie sind beste Freundinnen, nahezu symbiotisch. Dann kommt etwas dazwischen, sie wissen selbst nicht so genau, was. Vielleicht das Alter? Die eigene Familie? Der berufliche Erfolg? Nach längerer Funkstille treffen sie sich wieder und beschließen: Es ist Zeit für einen Selbstversuch.

Was bringt ein Wiedersehen nach langer Funkstille? (Deutschlandradio / Philine Velhagen)

Die Autorinnen und Regisseurinnen Barbara te Kock und Philine Velhagen sind seit 26 Jahren befreundet. Jahrelang haben sie zusammen Theater gemacht. Zuerst wie im Wahn und immer gemeinsam, dann irgendwann beginnen die Konflikte. Es geht auch um das künstlerische Ego dabei. Es kommt zum Bruch.

Nun lassen sie ihre Familien zurück und sperren sich zusammen in ein Hotelzimmer ein. Eine Woche lang, es soll eine Zeit der Experimente werden. In sieben Selbstversuchen wollen sie ihrer Freundschaft wieder auf die Sprünge helfen und herausfinden, was sie auseinander getrieben hat.

Barbara te Kock im stillgelegten Frühstücksraum der Pension (deutschlandradio/Philine Velhagen)

Pharbara und Biline

Fusenbreundinnen

Von Barbara te Kock und Philine Velhagen



Regie: Philine Velhagen

Es sprachen: die Autorinnen

Ton und Technik: Jens Hartmann und Ernst Müller

Redaktion: Tina Klopp

Produktion: Dlf 2019