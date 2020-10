Kulturnachrichten

Freitag, 23. Oktober 2020

Fury In The Slaughterhouse feiert Comeback Nach mehr als zehn Jahren Pause hat die Rockband "Fury In The Slaughterhourse" eine neue Single veröffentlicht. Der Titel: "Sometimes (Stop To Call)". Die Fans können sich nun auch auf ein neues Studioalbum der Hannoveraner freuen, die vier Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 1500 Konzerten verzeichnen. 13 Jahre nach der bisher letzten Veröffentlichung soll im April 2021 das Album "NOW" erscheinen, wie die Plattenfirma mitteilte. "Fury In The Slaughterhouse" hatten sich 1986 gegründet. Große Erfolge feierten sie mit Songs wie "Won't Forget These Days" und "Time To Wonder". 2008 löste sich die Band dann offiziell auf und spielte im Anschluss nur noch vereinzelte Konzerte.

Royal Opera House verkauft Werk von David Hockney Das Royal Opera House in London hat ein Gemälde des britischen Künstlers David Hockney verkauft und damit einen Millionenbetrag eingenommen. Der Grund ist, dass die Oper wegen der Corona-Krise in Geldschwierigkeiten gekommen ist. Das Kunstwerk "Portrait of Sir David Webster" wurde am Donnerstagabend bei einer Auktion von Christie's für umgerechnet 14,3 Millionen Euro versteigert. Hockneys Werk aus den 70er Jahren zeigt den ehemaligen Chef des berühmten Opernhauses, David Webster. "Der Erlös wird dazu verwendet werden, um sicherzustellen, dass die größten Künstler der Welt wieder auf unsere Bühnen zurückkehren können", sagte der Generaldirektor des Hauses, Alex Beard.

Parzinger besorgt über Angriffe auf deutsche Museen Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, hat sich besorgt über Angriffe auf deutsche Museen gezeigt. Die mutwillige Beschädigung einzelner Objekte, wie zuletzt auf der Berliner Museumsinsel, stelle eine neue Bedrohungslage für das kulturelle Erbe dar, sagte Parzinger dem Deutschlandfunk. Es gebe ganz klar eine Tendenz in die Richtung, dass Museen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, Themen kritisch oder provozierend zu präsentieren. Da müsse man aufpassen, so Parzinger.

Hofer Filmpreis für Axel Ranisch Regisseur Axel Ranisch ist mit dem Filmpreis der Stadt Hof ausgezeichnet worden. Seine schauspielerischen Darbietungen zeigten Vielseitigkeit, steckten voller Überraschungen und seine Regie-Arbeiten jonglierten mit Realität und Wirklichkeitsverlust, hieß es zur Begründung. Mit dem Preis würdigt die bayerische Stadt seit 1986 einen Impulsgeber des deutschen Films, der eng mit den Hofer Filmtagen verbunden ist. Ranisch präsentierte dort schon sechs Produktionen, darunter "Dicke Mädchen". Der Förderpreis "Neues Deutsches Kino" für den besten Film geht diesmal an Regisseur Marcus Lenz. In seinem Film "Rivale" reist eine Neunjährige aus der Ukraine ihrer Mutter nach, die als illegale Pflegekraft in Deutschland arbeitet.

Wildermuth wird Intendantin beim BR in München Die bisherige Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle, Katja Wildermuth, wird neue Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Wie der BR mitteilte, wählte der Rundfunkrat Wildermuth zur Nachfolgerin von Ulrich Wilhelm. Sie wird damit die erste Frau an der Spitze der viertgrößten öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt sein. Wildermuth stammt aus Berlin. Ab 2004 leitete sie die Redaktion Geschichte und Gesellschaft beim MDR. 2016 wechselte sie zwischenzeitlich als Kulturchefin zum Norddeutschen Rundfunk. Auf die Frage, ob sie stolz sei, in 70 Jahren die erste Frau an der Spitze des Bayerischen Rundfunks zu sein, sagte die 55-Jährige, es gehe ihr vor allem um gesellschaftliche Pluralität.

Bund will Hamburger Bahnhof in Berlin kaufen Die Bundesregierung hat offenbar großes Interesse am Erwerb des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Wie es in einer Antwort auf eine FDP-Anfrage heißt, führt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben derzeit Gespräche mit der Eigentümerin des Grundstücks, einer österreichischen Immobiliengesellschaft. Ziel sei es, den Museumsstandort in dem historisch einzigartigen Gebäude auf Dauer zu sichern. Der Hamburger Bahnhof gehört als Ausstellungshaus zu den derzeit sechs Standorten der Berliner Nationalgalerie und ist Teil der Staatlichen Museen. Das Gebäude werde seit 1996 durch das Land Berlin genutzt und sei ein eingeführtes Markenzeichen für zeitgenössische Kunst.

Sacharow-Preis geht an die Opposition in Belarus Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an die Opposition in Belarus. Das teilte EU-Parlamentspräsident David Sassoli in Brüssel mit. "Lassen Sie mich den Vertretern der belarussischen Opposition zu ihrem Mut, ihrer Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit gratulieren. Sie boten und bieten weiterhin einem viel stärkeren Gegner die Stirn. Sie haben die Wahrheit auf ihrer Seite, die mit roher Gewalt niemals bezwungen werden kann", so Sassoli. Die EU stehe an der Seite der Demonstranten, die seit mehr als zwei Monaten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen. Die demokratische Opposition in Belarus wird durch den Koordinierungsrat vertreten, eine Initiative mutiger Frauen sowie prominenter Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft. Seit den umstrittenen Präsidentschaftswahlen vom 9. August befindet sich Belarus in einer politischen Krise.

Der Schriftsteller Guntram Vesper ist gestorben Der Schriftsteller Guntram Vesper ist im Alter von 79 Jahren in Göttingen gestorben. Das teilte sein Verlag Schöffling & Co. in Frankfurt am Main mit. Das Werk des gebürtigen Sachsen wurde vielfach ausgezeichnet. 2016 erhielt Vesper für sein spätes Romandebüt "Frohburg" den Preis der Leipziger Buchmesse. In dem mehr als 1000-seitigen Epos verwebt der Autor persönliche Erlebnisse, Reflexionen und Anekdoten mit der deutsch-deutschen Geschichte. Vesper wurde 1941 in Frohburg, einer Kleinstadt südlich von Leipzig, geboren. Mit 16 Jahren flüchtete er mit seiner Familie in die Bundesrepublik. Nach Buchveröffentlichungen, Hörspielproduktionen und journalistischen Aufträgen entschied sich Vesper, als freier Schriftsteller zu arbeiten.