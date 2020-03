Funkhauskonzert mit Anna Depenbusch Kreativer Bereitschaftsdienst am Klavier

Von Holger Hettinger

Anna Depenbusch (Steven Haberland)

Singende Dichterin? Oder doch eher dichtende Sängerin? Bei Anna Depenbusch lässt sich nur schwer sagen, ob ihre atmosphärisch dichten, klugen, hintergründigen, musikalisch so facettenreich gearbeiteten Lieder vom Text her oder von der Musik her gedacht sind.

Aber vermutlich kommt es auf diese Unterscheidung auch gar nicht an – denn bei Anna Depenbusch bespiegeln sich Text und Musik gegenseitig und verbinden sich zu einem hochintensiven, schillernden Ganzen. Dabei sind Anna Depenbuschs Lieder keine Angelegenheit für den ersten Blick: ähnlich wie eine kostbare Miniatur im Kunstmuseum, kann man das Ganze unmittelbar erfassen, um dann doch mit dem Blick auf die Vielzahl der Details und Facetten ein kleines Stück Leinwand mit einer Fülle von Details und neuen, überraschenden Aspekten belohnt zu werden.

Nur Stimme und Klavier

"Echtzeit" heißt das neue Album der mit dem Deutschen Musikautorenpreis in 2012 ausgezeichneten Sängerin – es wird am 6. März 2020 veröffentlicht. Den Hörerinnen und Hörern von Deutschlandfunk Kultur gewährt die Hamburger Liedpoetin vor der Album-Veröffentlichung eine exklusive Vorab-Begegnung mit den Liedern ihres neuen Albums: in einem ganz reduzierten Setting, nur Stimme und Klavier, vor einem sehr überschaubaren Publikum, dringt Anna Depenbusch ins Innere ihrer Songs vor: kein Schnitt, keine digitale Kosmetik, keine Nachbearbeitung verstellt den Blick auf den Kern der Songs.

Das Konzert mit Anna Depenbusch ist der Auftakt des "Funkhauskonzerts" im Programm von Deutschlandfunk Kultur, bei dem das Prinzip der "handgemachten Musik" konsequent in den Dienst herausragender Interpret*innen gestellt wird.