Fundstück 223 Jeanne Lee – The Miracle

Von Paul Paulun

(Cover-Art Album 'Conspiracy')

Musik muss sich für Jeanne Lee wie ein Tanz anfühlen. In den frühen Sechzigern erkundet die schwarze Dichterin und Musikerin in ihrer Geburtsstadt New York Lautpoesie, Happenings und Fluxus.

Im Free Jazz mit seinen oft gegensätzlichen Einflüssen findet die Künstlerin das ideale Areal, um sich auszudrücken – als Komponistin, und mit ihrer Stimme. Wenn Lee singt, schwingen in jeder Silbe Emotionen, Zartheit und Leichtigkeit mit. Aber auch ohne Begleitmusik, etwa bei dem Liebesgedicht The Miracle, das sie 1974 aufgenommen hat, tanzen die Wörter – ganz selbstverständlich und schwerelos.

Von dem Album Conspiracy, 2021 wiederveröffentlicht von Moved-By-Sound.