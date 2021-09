Fundstück 218 Intersystems – A Cave In The Country

Von Paul Paulun

Die Parties der kanadischen Künstlergruppe Intersystems sind von LSD inspiriert und finden bevorzugt jenseits gängiger Locations statt. Mit dichten Verbindungen aus Licht, Sound und Text erzeugt das Kollektiv intensive Erlebnisräume und wird 1967 schnell zu einer anerkannten Größe im Multimedia-Bereich der Avantgarde.

Die von John Mills-Cockell mit einem brandneuen Moog-Sythesizer erzeugte obskure musique concrète ist Grundlage für makabre Erzählstränge. Die kommen von Blake Parker – und wenn der in der Episode A Cave in the Country Tod und Gewalt thematisiert, ist das nicht morbid, sondern genial absurd.

Von der LP Peachy, erschienen 2016 bei dem Label Alga Marghen.