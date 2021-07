Fundstück 215 John & Yoko – John & Yoko

Von Paul Paulun

Love and Peace war das große Thema von Pop-Ikone John Lennon und der Avantgarde-Künstlerin Yoko Ono. Im vom Vietnamkrieg beherrschten Jahr 1969 haben die beiden geheiratet und ihre Liebe gleich auch künstlerisch thematisiert.

In dem 22-Minuten-Stück John & Yoko hört man das ganze Spektrum an Emotionen, das mit dem Verschmelzen zweier Menschen einhergeht. Lennon und Ono säuseln, flüstern, kreischen, schreien und brüllen den Namen ihrer großen Liebe – begleitet vom Klang eines schlagenden Herzens, das Lennon an afrikanische Trommeln erinnerte. Heute kann man das Stück auch anders lesen: als XXL-Selfie aus Klang.

Von der LP Wedding Album, erschienen 1969 bei Apple Records.