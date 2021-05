Fundstück 208 Lou Giansante – Balloon Man

Von Paul Paulun

Das Flair eines sonnigen Frühlingstages hat der US-amerikanische Dichter E.E. Cummings 1926 mit wenigen Worten in einem Gedicht eingefangen. Vordergründig geht es bei In Just um kindliche Freuden der Jahreszeit, etwa das Spielen mit Murmeln oder Seilspringen.

Zwischen den Zeilen beschreibt Cummings aber auch die unwiderstehliche Macht der aufkeimenden Sexualität. In Anlehnung an den Gott Pan wird sie symbolisch durch einen alten, ziegenfüßigen Ballonverkäufer verkörpert. Der New Yorker Drehbuchautor und Produzent Lou Giansante hat Cummings’ Beobachtungen 1985 zu einem Miniatur-Hörspiel verarbeitet.

Von der Kassetten-Compilation The Sound Of Radio, erschienen 1985 bei Tellus.