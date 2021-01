Fundstück 197 Laurie Anderson – sh Von Paul Paulun

Eine bunt erleuchtete Jukebox hatte Laurie Anderson im Januar 1977 in der New Yorker Holly Solomon Galerie aufgestellt. Der Automat war mit 24 kurzen Geschichten und Gedichten der Avantgarde-Künstlerin bestückt. Für einen Obulus von 25 Cent ließ sich eines der Stücke abspielen.

Die Erzählweise der Arbeiten wirkt oft träumerisch absurd – und beruht auf Andersons Abneigung gegenüber traditionellen Erzählformen. Mit dem Stück sh thematisiert sie ein verbindendes Element verschiedener Sprachen.

Von der CD The Record Of The Time (Sound In The Work Of Laurie Anderson), veröffentlicht 2003 anlässlich einer Werkschau im Museum Kunstpalast in Düsseldorf.