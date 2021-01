Fundstück 196 Greg Neutra / J.D. Elliot – Grieg Fatigue Von Paul Paulun

Der Hippie-Spirit von Love & Peace war Mitte der Siebzigerjahre auch in Kalifornien verflogen. Mit der Los Angeles Free Music Society standen dort aber bereits Wegbereiter der DIY-Punk-Ästhetik in den Startlöchern.

Die lose Gruppe mit über einem Dutzend künstlerischen Projekten mochte das Absurde und war inspiriert von der Idee einer nicht-musikalischen Herangehensweise an Musik. Das heißt: fast alle Klänge können kreativ benutzt und in etwas Neues überführt werden. Ihre Abneigung gegenüber Klassik haben Greg Neutra und J.D. Elliot 1976 in das Stück Grieg Fatigue übersetzt.

Von der Compilation I.D. Art #2, 1976 im Selbstverlag veröffentlicht.