Fundstück 180 Brian Hodgson - Tardis

Von Paul Paulun

Wie man Mathematik zum Klingen bringt, wurde bei der BBC ab den späten Fünfzigerjahren untersucht - von Künstlern und Musikern in der Abteilung des Radiophonic Workshop. Die dort entstandenen, fantasievollen Jingles und Soundeffekte für Radio und Fernsehen kannten keine Grenzen. Sogar Musique concrète und Swing fanden an einem der Tonbandgeräte zusammen.

Als 1963 die Science-Fiction-Serie Dr. Who startete, brauchte man einen Sound für die Raum-Zeit-Maschine Tardis, mit der der Doktor durch die Zeit reiste. Brian Hodgson hat ihn im Stile des gerade begonnenen Space Age komponiert.

Von der Compilation Doctor Who At The BBC Radiophonic Workshop, erschienen 2005 bei The Grey Area.