Fundstück 179 Sten Hanson – Che

Von Paul Paulun

Sein Leben war geprägt vom Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Zum Märtyrer wurde Ernesto ‘Che’ Guevara im Oktober 1967, als er in Bolivien gefangen genommen und auf Befehl des Präsidenten erschossen wurde. Der Kampf gegen das Establishment stand zu der Zeit auch in der Kunst auf der Agenda. Etwa in Schweden, wo 1968 das erste Text-Sound-Festival stattfand.

Mit einer Tonbandarbeit machte der künstlerische Leiter Sten Hanson die Hinrichtung Che Guevaras zum Thema. Hansons Stück Che beruht auf einer Rede des Revolutionärs und bringt sein Leben und Wirken konzeptuell auf den Punkt.

Von der CD Text-Sounds Gems & Trinkets, erschienen 2002 bei Firework Edition Records.