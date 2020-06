Fundstück 178 Sudden Infant – Kleine Hände

Von Paul Paulun

Offene Türen einrennen ist eine Spezialität deutscher Kabarettisten und Liedermacher. Leider wird sich viel zu selten über sie lustig gemacht. Ganz weit vorn in meinem persönlichen Ranking der schlimmen Protestsongs ist Sind so kleine Hände – vorgetragen in den Siebzigern von Bettina Wegner mit von Betroffenheit triefender Stimme.

Der Berliner Perfomancekünstler, Punk- und Noise-Musiker Joke Lanz hat sich von dem Lied inspirieren lassen. Für sein alter ego Sudden Infant hat er ihm 1999 die Aufmüpfigkeit und Dringlichkeit verpasst, die dem Thema Kindesmisshandlung angemessen ist.

Von der LP Sidewalk Social Scientist (1989-1999), erschienen 2000 bei Tochnit Aleph.