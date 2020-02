Fundstück 169 Masami Shinoda – Ferryboat Of Tears (Street Recording)

Von Paul Paulun

In ihren bunten, klassischen Kostümen wirken Chin-Don-Gruppen wie durch die Zeit gereist, wenn man sie in Tokio auf der Straße sieht. Ausgestattet mit traditionellen Trommeln und Blechblasinstrumenten, verdienen die vier- bis fünfköpfigen Ensembles ihr Geld mit Volksmusik und Märschen. Manche Stücke sind auch an das Kabuki-Theater angelehnt.

Seit dem frühen 20. Jahrhundert werden die Truppen meist von Ladenbesitzern engagiert, die mit der Musik auf ihre Geschäfte aufmerksam machen wollen. Der Avantgarde-Musiker Masami Shinoda spielte in einer Chin-Don-Gruppe Saxofon – und hat ihr Repertoire 1992 dokumentiert.

Von der Doppel-CD Tokyo Chin Don Vol.1, erschienen 1992 bei Puff-Up.