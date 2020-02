Fundstück 168 Ferdinand Kriwet - Apollo Amerika (Hörtext VI)

Von Paul Paulun

In einem vornehmen Hotel in New York baute der Düsseldorfer Hörspielautor und Künstler Ferdinand Kriwet am 21. Juli 1969 geliehene Fernseher und Radios auf. Vor ihnen positionierte er drei Tonbandgeräte zum Aufnehmen. Es war der Tag der ersten Mondlandung.

Neben der Berichterstattung über das Ereignis interessierte Kriwet die Rolle von Sprache. Er hatte erkannt, dass die Wort-Kunst im Zeitalter der Massenmedien nicht nur Bücher, sondern auch Rundfunk und Fernsehen nutzen muss. Mit seinem fürs Radio entstandenen 21-Minuten-Hörtext Apollo Amerika erweiterte Kriwet den Literaturbegriff in die Öffentlichkeit hinein – dahin, wo die Medien stattfinden.

Von dem Box-Set Hörtexte - Radiotexts, erschienen 2007 bei Edition RZ.