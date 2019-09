Der südafrikanische Künstler Robin Rhode Gesellschaftskritische Streetart-Illusionen In Robin Rhodes Werk verbinden sich Streetart, Zeichnung, Film, Fotografie und Performance. Der Wahlberliner ist in Kapstadt geboren und in Johannesburg aufgewachsen. Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt in einer großen Ausstellung sein vielschichtiges Werk. Mehr

Ursula Werner in "Mutter Courage" "Unerschütterlich und unverbesserlich" Bertolt Brechts "Mutter Courage" gehört zu den meistgespielten Stücken überhaupt. Die berühmte Hauptrolle übernahm in Armin Petras Version am Dresdner Staatsschauspiel Ursula Werner. Eberhard Spreng sah eine Titelfigur in der Tradition von Helene Weigel.Mehr