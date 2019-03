Fundstück 145 Sten Hanson - The Glorious Desertion

Von Paul Paulun

Den Vietnamkrieg haben die USA zuerst an der Heimatfront verloren. Ausgehend von der Gegenkultur zog der Protest immer weitere Kreise. Der schwedische Klangkünstler Sten Hanson hat einige der Stimmen, die ihm in den Medien begegnet waren, 1969 zu dem Text-Sound-Gedicht ‘The Glorious Desertion’ verarbeitet.

Hansons Montage bildet die politische Situation in den USA so authentisch ab, weil man den Stimmen die Dringlichkeit ihres Anliegens anhört. Der Slogan ‘Hell no, we won’t go’ hallte noch Jahrzehnte nach – und wurde zum Inbegriff einer großen und erfolgreichen Antikriegsbewegung.

Von der Compilation Revue OU, erschienen 2002 bei Alga Marghen.