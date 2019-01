Fundstück 139 Max Mathews – Daisy Bell (Bicycle Built For Two)

Von Paul Paulun

Ob bei Kraftwerk oder zahllosen Dancefloor-Produktionen: In den Siebzigern waren roboterhafte Vocoderstimmen in der Musik das Symbol für eine elektronische Zukunft.

Die Technik des Vocoders wurde bereits im 2. Weltkrieg zur Verschlüsselung von Nachrichten benutzt. John Kelly und Carol Lochbaum entwickelten sie aber 1961 in den Bell Labs in New Jersey weiter. Dort programmierten die beiden Forscher den raumgroßen IBM-Rechner 704, so dass er singen konnte.

Gemeinsam mit dem Computermusikpionier Max Mathews adaptierten sie das Stück Daisy Bell von 1892 – und zeigten damit das Potential der noch jungen Digitaltechnik.

Von der 7"-Single Music From Mathematics, erschienen 2013 auf Cacophonic.