Fundstück 136 M'lou Zahner Ollswang - Mosquitos

Von Paul Paulun

Bei akustischen Waffen denken viele an große Lautsprecher oder, wie in Guantanamo praktiziert: an Folter mit Musik. Aber auch ganz leise Geräusche können einen Angriff auf das Wohlbefinden bedeuten. Etwa im Sommer, wenn der schönen Abendstimmung im Park das feine Summen der Mücken in die Quere kommt.

Die amerikanische Radioproduzentin M'lou Zahner Ollswang ist diesem nervenden Geräusch 1985 nachgegangen. Dabei hat sie das vom Dokumentarfilm bekannte Verfahren des Cinéma vérité, eine Geschichte nur durch Beschreibungen der Interviewpartner und Sounds zu erzählen, als eine der Ersten ins Radio gebracht – beim Sender KLCC aus Oregon.

Von der Kassetten-Compilation The Sound Of Radio, erschienen bei Tellus.