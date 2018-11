Fundstück 133 Haruomi Hosono - Talking

Von Paul Paulun

Etwas besonderes hatte sich die Marketingabteilung der Lifestyle-Ladenkette Muji in Japan 1983 überlegt. Zur Eröffnung der ersten Filiale in Tokio gab sie bei dem Elektronikguru Haruomi Hosono ein Stück in Auftrag, das als Hintergrundmusik in den Geschäftsräumen laufen sollte. Im Westen war dieses Geschäftsmodell, das von der Firma Muzak seit den Zwanzigerjahren entwickelt wurde, zu der Zeit bei Musikern und Künstlern als Gehirnwäsche verpönt.

Natürlich verkörpern auch Hosono und Muji eigentlich ganz unterschiedliche Facetten japanischer Ästhetik - und trotzdem passte die minimale Ambientmusik zum schlicht gehalten Designkonzept der Läden.

Von der Kassette Watering a Flower, erschienen 1984 in der Seed Cassette Book Series.