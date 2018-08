Fundstück 129 Cornershop - When the Light Appears Boy

Von Paul Paulun

Mit einem einfachen Aufnahmegerät im Gepäck besuchte Tjinder Singh von der englischen Indie-Rockband Cornershop 1995 den Dichter Allen Ginsberg in New York. In seiner Küche sprach Ginsberg das Gedicht ‘When The Light Appears Boy’ in das Mikrofon. Es ist eine Art Rückblick auf Stationen des Lebens – geschrieben von einem, der es gelebt hat.

Im Studio packte Singh die Aufnahme in ein Soundscape mit Straßengeräuschen und Rhythmen aus dem indischen Teil des Punjabs. Das passte zum Thema der Band, Erfahrungen als Kinder indischer Einwanderer künstlerisch aufzugreifen – aber auch zu Ginsbergs Vita. Seit den frühen Sechzigerjahren hatte er sich auf vielen Reisen durch Indien inspirieren lassen.

Von dem Album When I Was Born For The 7th Time, erschienen 1997 bei Wiiija Records.