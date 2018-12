Eines Tages hat die Figur drei Löcher: Gesine Dornblüth und Thomas Franke rekonstruieren ihre Korrespondentenzeit in Russland. (Foto: Thomas Franke)

Nach Moskau zieht man nicht, da ist man froh, wenn man heil weg kommt, sagten unsere Mütter. Dann fällt eine Horde Möbelpacker über unseren Haushalt her, und fünf Jahre Leben und Arbeiten in Moskau beginnen.

Moskau ist eine Stadt zum Erleben, nicht zum Leben. Es wird stressig, das ist klar. Dann besetzt Russland auch noch die Krim.

Wir haben einen Pappkafka. Eines Tages hat die Figur drei Löcher im Kopf. Message understood. Wir werden beobachtet – oder auch nicht. Wer weiß das schon.



Drei Löcher im Pappkafka

Oder: Fünf Korrespondentenjahre in Moskau

Von Thomas Franke und Gesine Dornblüth

Die Autoren Gesine Dornblüth und Thomas Franke (Thomas Franke)

Gesine Dornblüth, geboren 1969, Slawistik-Studium und Promotion in Hamburg.

Thomas Franke, geboren 1967, Politologie-Studium in Hamburg.



Gemeinsam gründeten sie das Büro "Texte und Töne" in Berlin, das vor allem aus Südosteuropa und der ehemaligen Sowjetunion berichtet. 2012 bis 2017 lebten sie in Moskau, Dornblüth als Deutschlandradio-Korrespondentin. Ihr gemeinsames Stück "Bruderküsse in Demjansk" (DLF 2001) wurde mit dem Prix Europa in der Kategorie "Current Affairs" ausgezeichnet. 2017 erschien das Buch von Thomas Franke: "Russian Angst, Einblicke in die postsowjetische Seele".