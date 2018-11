Fünf Kandidaten für eine Reise ohne Rückkehr Mission Mars Feature, 53 min

Aufnahme vom Mars-Südpol (imago/StockTrek Images)

Das private Raumfahrtunternehmen "Mars One" plant, bis zum Jahr 2032 Menschen auf den Mars zu schicken - ohne Rückfahrticket. Die Astronauten sollen eine Kolonie gründen, während ihr Leben auf dem Mars im Fernsehen übertragen wird. Die Reise dauert etwa 8 Monate, ist gefährlich, und auch das Leben dort dürfte nicht einfach werden. Die Astronauten müssen ein harmonisches Miteinander auf engstem Raum gestalten und widrigen Lebensbedingungen trotzen. Doch der Ruhm wäre ihnen gewiss. Fünf von ihnen erzählen, warum sie auswandern wollen.

Mission Mars

Feature von Raphael Smarzoch

Regie: Nikolai von Koslowski

Mit: Mit: Reiner Schöne, Florian Lukas, Justus Carrière, Andreas Pietschmann, Alexander Khuon, Eva Meckbach

Ton: Jonas Bergler

Produktion: WDR/NDR 2017

Länge: 52'56

Raphael Smarzoch, geboren 1981 in Bialystok/Polen. Arbeitet seit 2006 als Autor und Journalist für die ARD und verschiedene Musikmagazine. Sein besonderes Interesse gilt allen nicht kanonisierten Gegenwartskulturen. Zuletzt: "Meet the Monsters - Von Ungeheuern und Menschen" (Dlf 2017) und "Dream Sounds – Schlaf und Traum in der Musik" (Dlf 2017).