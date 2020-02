Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Februar 2020

Führungsduo für Deutsche Digitale Bibliothek Der Aufbau der Deutschen Digitalen Bibliothek geht offenbar voran. Mit der Berufung des Multimedia-Spezialisten und Erziehungswissenschaftlers Gerke Dunkhase ist die Doppelspitze komplett. Das teilten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin und die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt am Main mit. Dunkhase übernimmt in Frankfurt am Main ab sofort die Leitung der Bereiche Technik, Entwicklung und Service. Julia Spohr unterstehen seit Januar die Geschäftsstelle in Berlin und die Bereiche Finanzen, Recht, Kommunikation und Marketing. Beide Institutionen arbeiten gemeinsam mit zwölf weiteren Mitgliedern am Aufbau der Deutschen Digitalen Bibliothek. Ziel ist es, das digitale Kulturerbe spartenübergreifend auf einem Portal für alle Bürger frei und kostenlos zugänglich zu machen. Dazu sollen die digitalen Bestände von Kultur- und Wissenseinrichtungen in Deutschland vernetzt werden. Es geht unter anderem um digitalisierte Museumsobjekte, Bücher, Musikstücke, Denkmäler, Filme und Urkunden.

Literaturkritiker und Essayist George Steiner ist tot Der amerikanische Literaturkritiker und Essayist George Steiner ist im englischen Cambridge im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn der Deutschen Presse-Agentur. Der Literaturwissenschaftler war vor allem wegen seiner analytischen Brillanz und intellektuellen Sprachgewalt bekannt. Zu den Themen Steiners zählten neben Sprache und Literatur auch Religion, Musik, Malerei und Geschichte. Zuletzt erschien sein Buch "Grammatik der Schöpfung".

Er lebte in Cambridge und hielt bis ins hohe Alter Gastvorlesungen.

George Steiner erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen.

Kalbarczyk erhält höchsten Literaturpreis des Iran Der Islamwissenschaftler und Fachreferent der Deutschen Bischofskonferenz, Alexander Kalbarczyk, erhält den World Award for Book of the Year of Islamic Republic of Iran, den höchsten iranischen Literaturpreis. Die Auszeichnung wird dem Wissenschaftler in Teheran von Präsident Hassan Rohani verliehen. Kalbarczyk erhält die Ehrung für seine Dissertation über die Rezeption der griechischen Logik in der islamischen Philosophie.