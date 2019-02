Kulturnachrichten

Sonntag, 3. Februar 2019

Frühwerk von Picasso in Basel Sammlung Beyeler zeigt Picassos Aufstieg zum weltweit gefeierten Künstler In der Schweiz ist ab heute eine neue Ausstellung zum Frühwerk von Pablo Picasso zu sehen. Wie die Sammlung Beyeler im Kanton Basel mitteilte, sind die Werke aus Picassos früher Schaffensperiode in solcher Dichte und Qualität zum ersten Mal in Europa zu sehen. Bis 26. Mai sind rund 80 Kunstwerke der sogenannten Blauen und Rosa Periode aus den Jahren 1901 bis 1906 zu erleben, allesamt Meilensteine des berühmten Spaniers hin zum berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts. Zu Beginn seiner Karriere schuf Picasso vor allem in Paris. Er porträtierte Nachtschwärmer wie Prostituierte und Alkoholkranke, suchte nach Sinnbildern für die existenziellen Fragen von Lebenslust und Tod, war fasziniert von der Welt der Gaukler und Zirkusleute. "Und nie wird er sentimental, immer wahrt er die Würde der Porträtierten. (...) Das Frühwerk (...) zeigt Picassos einzigartige emotionale Kraft", so Kurator Raphael Bouvier. "Picasso ist ein Mythos. Aber umso wichtiger ist es, in dieser Ausstellung die Gelegenheit zu haben, Originale zu erleben und einen suchenden und aufstrebenden Künstler zu entdecken", sagte Picassos Sohn Claude.

Cardi B tritt nicht mit Maroon 5 beim Super Bowl auf Band Maroon 5 stehen für Auftritt in Kritik Rapperin Cardi B wird trotz ihres Songs "Girl Like You", den sie mit Maroon 5 veröffentlichte, nicht zusammen mit der Popband beim Super Bowl auftreten. "Es würde sich in meiner Seele falsch anfühlen", sagte die 26-Jährige der Website 'ET'.

Fans hatten noch spekuliert, ob Cardi B trotz ihrer Absage wegen der Kontroverse um Proteste innerhalb der Footballliga NFL mit Maroon 5 auf die Bühne kommen könnte. Die einst sehr begehrte Gelegenheit, in der Halbzeitshow bei dem Endspiel im Profi-Football aufzutreten, entwickelt sich für Maroon 5 zum Drahtseilakt. Mit 53 Millionen verkauften Alben und drei Grammys kann die kalifornische Band darauf hoffen, dass viele Fans die Show am Sonntagabend verfolgen. Die Halbzeitshow ist das größte TV-Ereignis des Jahres in den USA, vergangenes Jahr verfolgten es schätzungsweise 103 Millionen Menschen. Zugleich stehen Maroon 5 für den Auftritt in der Kritik. Der Anwalt von Quarterback Colin Kaepernick, der die Proteste gegen Polizeigewalt und Unterdrückung von Schwarzen begonnen hatte, kritisierte Maroon-5-Sänger Adam Levine für dessen Haltung. Der hatte die Zusage am Donnerstag damit begründet, dass er Musiker sei und kein Politiker.

Karikaturist Haderer mit "Göttinger Elch" 2019 geehrt "Chronist unserer Geschichte" ausgezeichnet Der Karikaturist Gerhard Haderer ist am Sonntag im Deutschen Theater in Göttingen mit dem Satirepreis "Göttinger Elch" ausgezeichnet worden. "Seit mehr als 30 Jahren ist er der Chronist unserer Geschichte mit all ihren Widrigkeiten und Skandalen", teilte die Preisjury mit. Haderer wurde 1951 im oberösterreichischen Leonding bei Linz geboren. Mit seinen fotorealistischen Cartoons halte er der Gesellschaft einen Spiegel vor, entlarve Missstände und Übeltäter und schaffe aus ernstem Zorn hohe komische Kunst, hieß es in der Begründung der Jury. Der Elchpreis wird für ein satirisches Lebenswerk vergeben und ist mit 3.333 Euro und einer silbernen Elchbrosche dotiert. Haderers Cartoons erscheinen unter anderem in den Zeitschriften "Titanic", "Geo", "Wiener" und "Trend". Bereits am Samstag wurde im Alten Rathaus der Stadt eine Ausstellung mit rund 140 Arbeiten des Künstlers eröffnet.

Sundance Filmfestival 2019 nach zehn Tagen zu Ende Erste schwarze Frau mit Großem Preis der Jury ausgezeichnet Zehn Tage lang haben sich beim Sundance Filmfestival im US-Bundesstaat Utah wieder unabhängige Kino-Produktionen vorgestellt. Bei seiner 35. Ausgabe zeigte sich das renommierte Festival nicht nur besonders politisch, sondern auch unterhaltsam und emotional. Der Hauptpreis ging an das Drama "Clemency" von Chinonye Chukwu, das sich um eine Wärterin in einem Hochsicherheitsgefängnis dreht, die mit den emotionalen Anforderungen ihres Jobs zu kämpfen hat. Die Filmemacherin Chukwu hat eine neue Barriere durchbrochen: Sie ist die erste schwarze Frau, die den Großen Preis der Jury, für ihre US-amerikanische Produktion gewonnen hat. Die deutsche Ko-Produktion "Monos" von Alejandro Landes gewann einen Spezialpreis der Jury.

Dirigent Helmut Steinbach ist tot Frankfurter Musiker ist im Alter von 90 Jahren gestorben Der Frankfurter Dirigent Helmut Steinbach ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte am Samstag seine Frau Erika Steinbach, Leiterin der AfD-nahen Erasmus-Stiftung. Er starb am Dienstag, wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag. Steinbach war 40 Jahre Bestandteil des Frankfurter Musiklebens und dirigierte in dieser Zeit mehrere Tausend Konzerte in der Mainmetropole. Neben großen klassischen und romantischen Werken galt sein Interesse selten gespielten Kompositionen und zeitgenössischer Musik. 1948 gründete Steinbach gemeinsam mit anderen Künstlern das Frankfurter Jugend-Symphonie-Orchester. Von 1955 bis Ende 1994 war Steinbach Chefdirigent der Konzerte im Palmengarten. 2003 zog er sich aus dem Konzertleben zurück.

Rechte am Kertész-Archiv bleiben in Budapest Furcht vor politischer Indienstnahme des Schriftstellers durch die Orbán-Regierung Der Rechtsstreit um den Nachlass des 2016 verstorbenen ungarischen Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész zwischen der Berliner Akademie der Künste und dem Budapester Kertész-Institut hat sich nun zugunsten Ungarns entschieden. Während der größte Teil seines physischen Archivs auf Kertész' eigenen Wunsch nach Berlin kam und dort auch bleiben wird, gehen die Urheberrechte nun dauerhaft nach Budapest, berichtet "Der Tagesspiegel". Magda Kertész, die Witwe des Schriftstellers, hatte am 30. August 2016 auf ihrem Sterbebett eine Schenkungsurkunde unterzeichnet, die einer regierungsnahen Stiftung sämtliche Nutzungsrechte am geistigen Nachlass ihres Mannes überlässt. Dagegen hatte ihr Sohn Marton T. Sass vergeblich geklagt. Die veröffentlichten Bücher sind von der Situation nicht betroffen, unveröffentlichte Texte wie das in der aktuellen Ausgabe von "Sinn und Form" abgedruckte Tagebuch zur Entstehung des "Roman eines Schicksallosen" bedürfen nun einer ausdrücklichen Genehmigung. Mit dem Auseinanderfallen des 2012 in Berlin eröffneten Archivs und der Erforschung und Edition des Werks in Budapest verbindet sich die Furcht vor einer politischen Indienstnahme des Schriftstellers durch die Orbán-Regierung. Die Akademie der Künste hat für die weitere Erschließung des Nachlasses unterdessen eine neue Stelle eingerichtet und mit Katalin Madácsi-Laube besetzt.

Goya-Verleihung: "Campeones" als bester Film gekürt Komödie verändert die Einstellung der Spanier zu behinderten Menschen Die spanische Komödie "Campeones" (Wir sind Champions) von Javier Fesser ist bei der diesjährigen Verleihung der Goya-Preise als bester Film geehrt worden. Starregisseur Pedro Almodóvar überreichte die Auszeichnung in der Nacht zum Sonntag in Sevilla. "Campeones" handelt von einem Basketballtrainer, der sich wegen privater und beruflicher Probleme dem Alkohol zuwendet und einen Autounfall verursacht. Er wird zu Sozialstunden verurteilt und muss ein Team aus Spielern mit Behinderungen trainieren. "Campeones" war im vergangenen Jahr mit 3,2 Millionen Besuchern ein großer kommerzieller Hit in den spanischen Kinos. Regisseur Fesser sagte, der Film habe die Einstellung der Spanier zu behinderten Menschen verändert. Diese würden nun vielfach als "Campeones" bezeichnet. Den Preis als bester europäischer Film erhielt "Cold War" von Pawel Pawlikowski. Das mexikanische Filmdrama "Roma" von Alfonso Cuarón gewann in der Kategorie "bester iberoamerikanischer Film".

Andreas Gabalier nimmt Valentin-Orden entgegen Musiker wirft seinen Kritikern Intoleranz vor Der österreichische Sänger Andreas Gabalier ist in München mit dem Karl-Valentin-Orden der Faschingsgesellschaft Narrhalla ausgezeichnet worden. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Karl Valentin sich zeitlebens als Volkssänger gesehen habe und Gabalier quasi ein "Volkssänger 2.0" sei. Wie kein anderer verstehe er es, volkstümliche Musik mit Stadionrock zu verbinden. In seiner Dankesrede wies der Sänger erneut alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück: "Wenn alle Leute so tolerant wären wie ich, ich glaube, dann hätten wir auf dieser Welt überhaupt keine Sorgen", sagte Gabalier. Die Verleihung hatte schon vorab Wirbel ausgelöst. Seine Musik habe gar nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, kritisierte etwa Sabine Rinberger vom Valentin-Karlstadt-Musäum. Zudem warf sie dem 34-Jährigen - ebenso wie andere Kritiker - rechtspopulistische, homophobe und frauenfeindliche Tendenzen vor. Dagegen nannte Alt-Rock'n'Roller Peter Kraus Gabalier in seiner Laudatio einen "jungen, gut aussehenden Lederhosenfreak". Dieser habe den Rock'n'Roll zu neuen Höhen empor katapultiert, sagte der 79-Jährige.

Grabkammer mit etwa 40 Mumien in Ägypten entdeckt Keramik und Sarkophage aus römischer oder byzantinischer Zeit Südlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben Forscher rund 40 Mumien gefunden. Sie wurden in einer Grabkammer in der Provinz Al-Minya entdeckt. Es handele sich um aus Stein gehauene Gräber einer bürgerlichen Familie, die vermutlich der Mittelschicht angehört habe, teilte Antikenminister Khaled al-Anani am heutigen Samstag mit. Die Gräber stammten entweder aus römischer oder byzantinischer Zeit. Die Mumien seien in gutem Zustand, sagte der Minister. Ebenso seien Keramik und Sarkophage in den Gräbern gefunden worden. Die Behörden hoffen, dass dadurch der Tourismus wieder anzieht. Das Land leidet unter wirtschaftlichen Problemen. Es kommt immer wieder zu Terroranschlägen.