Kulturnachrichten

Mittwoch, 27. Februar 2019

Früherer Direktor der lettischen Nationaloper gestorben Andrejs Zagars führte das Opernhaus von 1996 bis 2013 Der lettische Schauspieler, Regisseur und Operndirektor Andrejs Zagars ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das teilte die Lettische Nationaloper in Riga mit. Zagars führte das Opernhaus von 1996 bis 2013. Vorher war er als Schauspieler am Theater und in Filmen tätig gewesen. Unter seiner Leitung machten an der Nationaloper heutige Weltstars wie etwa die Sängerinnen Elina Garanca und Kristine Opolais oder der Leipziger Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons ihre ersten Schritte.

"The New York Review of Books" mit Doppelspitze Das renommierte US-Kulturmagazin war monatelang ohne Führung Nach rund einem halben Jahr ohne Chefredakteur hat die US Kulturzeitschrift "The New York Review of Books" künftig wieder eine Führung, berichtet die NewYork Times in ihrer Onlineausgabe. Rea Hederman, der Herausgeber der zweiwöchentlich erscheinenden Magazins über Literatur, Kultur und Politik, gab bekannt, dass Emily Greenhouse (32) und Gabriel Winslow-Yost (33) als Mitherausgeber und Daniel Mendelsohn als Redakteur künftig die Verantwortung für das Blatt haben werden. Wegen eines kontrovers diskutierten Aufsatzes in der #Metoo Debatte hatte der vorherige Chefredakteur, Ian Buruma, das Magazin im September 2018 verlassen. "The New York Review of Books" gehört zu den renommiertesten Zeitschriften innerhalb der englischsprachigen Medienlandschaft.

309 Restaurants mit Michelin-Sternen Häuser mit einem Stern boomen Immer mehr Restaurants in Deutschland können sich mit Sternen des Guide Michelin schmücken. In der neuen Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers werden 309 Gourmet-Restaurants aufgeführt, neun mehr als im Vorjahr. Dabei boomen die Häuser mit einem Stern. Bei den beiden noch höheren Kategorien gibt es je ein Restaurant weniger. Hochburgen für Gourmets sind Millionenstädte wie Berlin, Hamburg und München.

Sara Danius verlässt Schwedische Akademie Übereinkunft mit Vorsitzender des Vergabekomitees des Literaturnobelpreises Sara Danius, die umstrittene Vorsitzende des Vergabekomitees des Literaturnobelpreises, verlässt endgültig die Schwedische Akademie. Man habe entschieden, den Vorsitz vorzeitig zu beenden, teilte die Akademie in Stockholm mit. Beide Seiten hätten eine angemessene Übereinkunft getroffen. Danius werde für ihre Impulse zu neuen Denkweisen und ihre starke persönliche Präsenz in Erinnerung bleiben. Die 56-Jährige hatte ihre Arbeit als Ständige Sekretärin des Gremiums im Zuge des Belästigungs- und Korruptionsskandals bei der Akademie im April 2018 niedergelegt. Offiziell war sie aber weiter Akademie-Mitglied, da deren Statuten bislang keinen Austritt vorsahen.